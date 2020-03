Los técnicos no ven viables suspensiones parciales del Plan de Las Teresitas

Orlando González

santa cruz de tenerife

Los técnicos municipales han confirmado que no es viable, desde el punto de vista jurídico, la suspensión de algunos ámbitos del Plan Especial de Ordenación de Las Teresitas, solución que se había contemplado para poder aprobar el documento con más consenso del que existe en la actualidad.

Así lo avanzó ayer el jurista y portavoz de Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, tras la segunda reunión mantenida, esta semana, entre este colectivo y el grupo de Gobierno municipal, con el objeto de acercar posturas sobre los aspectos polémicos del plan: parcela hotelera, edificio de aparcamientos (mamotreto) y reubicación de la Cofradía de Pescadores de San Andrés.

Pérez Ventura reconoció que, desde el principio, ya veían "poco viable" este recurso, corroborado ahora por los técnicos del Ayuntamiento, al entender que el ámbito del Plan Especial es una "integridad" no susceptible de un "troceamiento" en partes. Esta fórmula sí se aplicó con éxito en el Plan General de Ordenación de la capital.

Ante esta situación, indicó, el planteamiento realizado por parte del equipo de Gobierno fue la aprobación del documento "tal y como está" y diferir a un estudio de detalle tanto la parcela hotelera como el "mamotreto". "Para nosotros, esto es aprobar en diferido el plan especial que ideó Miguel Zerolo", subrayó Pérez Ventura, idea que comparte también la Plataforma por el Derribo del Mamotreto.

El portavoz de Justicia y Sociedad recalcó que el estudio de detalle es un instrumento subordinado al Plan Especial, en el que no se pueden deshacer las determinaciones contenidas. Es decir, que no sería viable la eliminación del espacio para el hotel y el aparcamiento. "Eso no nos parece de recibo. Nuestro planteamiento es que dejen sin efecto el acuerdo que adoptó el Consejo Rector de Urbanismo y que rehagan el plan, lo cual no significa que vuelvan a la casilla de salida, como quieren hacer ver", sostuvo. Eso sí, implicaría una tramitación más larga que la prevista.

En este sentido, José Pérez Ventura precisó que los cambios que proponen su colectivo y la Plataforma significarían una "modificación sustancial" del documento, al eliminar el uso hotelero y el estacionamiento bajo rasante en la cabecera de la playa, cambios a los que habría que añadir todo aquello que tiene que ver con la elevación del nivel del mar como consecuencia del cambio climático.

Nueva legislación

"Es una cuestión seria que va a afectar no solo al perfil de la costa, sino también al encauzamiento del barranco del Cercado", alertó el letrado. De hecho, se mostró convencido de que la nueva legislación que se elabora al respecto "afectará" al actual Plan de Las Teresitas. "Puede ser un plan que nazca muerto", dijo.

"No entendemos y nos parece incoherente que el Ayuntamiento haya aprobado una declaración de emergencia climática y, a la vez, pretenda validar un plan que no contempla ni una sola línea del impacto del crecimiento del nivel del mar, cuando los estudios dicen que una de las playas más afectadas va a ser la de Las Teresitas", sostuvo.

Para Pérez Ventura, resulta "ridículo" que los dos concejales de Ciudadanos impongan su criterio al PSOE. Al respecto, recalcó que lo "normal" sería que si no hay acuerdo entre los socios de gobierno el plan se quedara sobre la mesa y, en último caso, que los ediles socialistas votasen en contra "en consonancia con su posicionamiento histórico". "Lo lógico es que el PSOE vote y defienda la posición plasmada en las alegaciones que presentó en su momento", consideró.

El portavoz de Justicia y Sociedad remarcó que de ninguna manera se oponen a que se realicen mejoras en la playa, pero, a la vez, advirtió de que si el plan se aprueba tal cual está van a ejercer "todas las acciones jurídicas a su alcance para tratar de impugnarlo, porque es lesivo contra el interés general".