Solo los laguneros decidirán el trazado del tranvía hasta Tenerife Norte

La consulta ciudadana que el Cabildo de Tenerife llevará a cabo sobre la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos, solo preguntará a los vecinos de La Laguna acerca de los tres trazados propuestos para llevar esta infraestructura hasta el aeródromo. Los ciudadanos del resto de la Isla podrán participar en esta encuesta, pero solo se les permitirá opinar acerca de si están a favor o en contra de esta ampliación, pero no sobre cuál es el mejor recorrido. Así lo aseguró ayer el consejero insular de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, quien en una comparecencia a petición del Partido Popular, volvió a reiterar que la consulta no será vinculante, algo que sostuvo no es contradictorio con lo que ya ha afirmado el presidente insular, Pedro Martín, quien aseguró hace unas semanas que la última decisión la tendría el Ayuntamiento de La Laguna.

Por su parte, el consejero popular, Manuel Fernández, acusó a Arriaga de "no tener criterio" y manifestó que el Consistorio lagunero ya ha trasladado que "se hará lo que quieran los ciudadanos". Aún así, aseguró que su partido está a favor de la ampliación y que lo tendrá de su parte siempre y cuando "hagan las cosas bien".

El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, manifestó que a pesar de las explicaciones de Arriaga no le había quedado claro "la naturaleza de esta consulta" y recordó al también vicepresidente insular que no tiene "ni tiempo, ni dinero infinito", por lo que le instó a priorizar en aquellos proyectos de mejora de la movilidad que sean más prioritarios.

La portavoz de Sí Podemos Canarias, María José Belda, propuso ayer posponer el debate de los diferentes trazados "hasta que se haya concluido el Plan Insular de Movilidad Sostenible".