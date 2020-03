Una veintena de propietarios de animales incumplen la ordenanza

El área de Seguridad del Ayuntamiento de Arona, a través de la Policía Local, realizó 146 intervenciones en febrero para detectar la tenencia de animales no censados y sancionó a una veintena de propietarios de las mascotas, la mayoría por no tener al animal censado o identificado, no haberlo vacunado, no tenerlo asegurado o llevarlo sin bozal en un espacio público, estando este en el listado de animales potencialmente peligrosos.

La medida pretende localizar ejemplares sin las máximas garantías para su dignidad, además de su presencia en zonas prohibidas y la tenencia de animales potencialmente peligrosos sin las obligadas medidas de precaución.

El censo de animales es un registro obligatorio que tiene como objetivo último su identificación y garantizar la dignidad de las mascotas, así como un trato adecuado por parte de sus propietarios. La inclusión en el censo conlleva normas como la de tener un chip implantado por un veterinario y evitar, de esta forma y entre otros comportamientos, su abandono. El gobierno asegura que "son numerosos los casos en los que los propietarios no dan de alta a sus animales en el censo municipal".

El Ayuntamiento, a través de su área de Medio Ambiente, hace meses que puso en marcha una campaña de concienciación para cumplimentaran voluntariamente esta medida, totalmente gratuita, en las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).