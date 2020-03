Más de 1.600 tinerfeños abandonan el paro en febrero

Los datos del paro han dado a Tenerife el mejor febrero en lo que a este indicador se refiere desde el año 2014. Más de 1.600 personas abandonaron el desempleo el mes pasado, dejando en 89.708 la cifra total de parados en la Isla. La reducción ha sido generalizada en la mayoría de los municipios tinerfeños. De esta manera, veinte de ellos logran reducir sus cifras, siendo Santa Cruz de Tenerife, Arona y San Cristóbal de La Laguna los que más han conseguido rebajarlo. Sin embargo, los buenos datos cosechados el mes pasado no consiguen mejorar los que se registraban hace ahora un año y Tenerife cuenta en sus listas del paro con 273 personas más que en el mismo mes de 2019.

Tenerife contribuyó con sus buenos datos en el mes de febrero a que Canarias fuera la comunidad autónoma española en la que más se redujo el paro el mes pasado, siendo además la isla del Archipiélago donde más cayeron las cifras, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Canarias (Istac).

En concreto, en los últimos siete años solo en el mes de febrero de 2016 se supero el millar de desempleados menos en la Isla, mientras que en 2014 y 2015 estas cifras rondaron las 600 personas y en los dos últimos años apenas superaban las 300.

De esta manera, Santa Cruz de Tenerife lidera el ranking de los municipios que en los que un mayor número de personas ha conseguido un puesto de trabajo. En concreto, sus oficinas tienen registrados a 402 chicharreros menos en solo un mes. Arona es el segundo que más logra reducir esa cifra y resta 357 desempleados, y La Laguna se sitúa en tercer lugar con 275 personas. Los Realejos y Guía de Isora también superan el centenar de parados menos, mientras que Adeje y La Orotava casi roza esa cifra.

Además, consiguen mejorar este indicador Puerto de la Cruz, que resta 79 parados, Icod de los Vinos que disminuye sus listas en 64 personas o Tacoronte, en donde descienden en 56 vecinos. Candelaria, La Matanza , El Rosario, Arafo y Santiago del Teide también restan una cifra de desempleados que oscila entre los 35 y los 10, mientras que Los Silos, Fasnia, Garachico y El Sauzal solo logran reducirlo por debajo de esta última cifra.

Por el contrario, a pesar de los buenos datos insulares, once municipios de la Isla no han registrado una caída en sus cifras, aunque hay que resaltar que los incrementos no han sido muy elevados. El mayor ha sido el de Granadilla de Abona, que ha aumentado 53 desempleados en la localidad. También suman parados Tegueste (14), Buenavista del Norte (13), San Miguel de Abona (13), La Victoria de Acentejo (13), Güímar (12), El Tanque (5), San Juan de la Rambla (2), Santa Úrsula (2) y Vilaflor (2).



Cifras interanuales



A pesar de los buenos datos en la reducción del desempleo entre los meses de enero y febrero, si se comparan las cifras cosechadas este año con las de las mismas fechas del año pasado Tenerife tiene 273 personas más buscando trabajo.

En este sentido, 17 municipios de la Isla registra en febrero de 2020 menos desempleados que un año antes. Los que más han conseguido reducir este indicador en los últimos doce meses son Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Los Realejos, que tienen ahora más de un centenar de parados menos.

En el lado contrario se encuentran los 14 municipios restantes, que en febrero de este año tenían a más vecinos sin trabajo que los que había en el mismo mes del año anterior. Los que registran una mayor diferencia son Granadilla de Abona, que suma 388 desempleados; San Miguel de Abona en donde 170 residentes más se han quedado sin empleo; y Güímar que también supera el centenar de desempleados más.