Medio millón para desbloquear la ampliación del Jardín Botánico

Las Consejerías de Agricultura y Turismo del Gobierno de Canarias anunciaron ayer que aportarán 525.000 euros para desbloquear y finalizar las interminables obras de la ampliación del Jardín de Aclimatación de La Orotava, más conocido como el Jardín Botánico de Puerto de la Cruz, después de 32 años de proyectos, obras y retrasos. Los 300.000 euros que destina el área que dirige Alicia Vanoostende (PSOE) y los 225.000 euros que suma la Consejería liderada por Yaiza Castilla (ASG) permitirán redactar los proyectos necesarios para equipar el edificio del centro de visitantes, prácticamente terminado desde 2009, y ajardinar y dotar de riego el entorno de la zona de ampliación, que en la actualidad es solamente un erial.

La redacción de estos dos proyectos permitirá establecer el coste final de una ampliación que se planteó en 1988 y que acumula retraso tras retraso. Vanoostende anunció que espera iniciar las obras en 2021, con el objetivo de que la ampliación se abra por fin al público antes de que termine el mandato.

La consejera de Agricultura del Gobierno canario, Alicia Vanoostende, resaltó que ayer fue "un día de satisfacción" por la reapertura del jardín, tras una semana cerrado por los daños del temporal del 23 de febrero, y por el ejemplo de coordinación entre dos áreas del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento portuense para poder finalizar las obras en lo que considera "uno de los principales productos turísticos en Tenerife y una joya de la biodiversidad".

Vanoostende apostó por "acabar el trabajo después de tantos años" y remarcó que en el presupuesto regional de 2020 se le dará a este objetivo un primer impulso con las partidas reservadas por Turismo y Agricultura del Gobierno de Canarias para "la modernización del Jardín Botánico".

El edificio del nuevo centro de visitantes se entregó oficialmente a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias "a finales del año pasado", según recordó Vanoostende, "lo que permitirá realizar el proyecto de tematización y el proyecto de ajardinamiento de todo su entorno, que ahora mismo es un erial. Por eso necesitamos elaborar esos proyectos para el año que viene ejecutar esas obras". El planteamiento inicial es que los proyectos los elabore la empresa Gestur.

"Después de 30 años es difícil poner una fecha, pero nuestra intención y nuestra voluntad es abrir la ampliación cuanto antes. Y cuanto antes empecemos, antes se pondrá a disposición de tinerfeños y visitantes. Creemos que es un lugar estratégico en Canarias tanto para la población local como para los turistas. Y será un objetivo a lograr en este mandato", recalcó Vanoostende.

El director general de Infraestructuras Turísticas, Fernando Miñarro, recordó que este es "un proyecto de ampliación que lleva muchos años esperando por su culminación" y que "por fin" se impulsará "de forma conjunta".

Los 225.000 euros que aportará Turismo servirán para plantear una ordenación de los 40.000 metros cuadrados de la zona de ampliación, que se sumarán a los 20.000 metros cuadrados existentes en este jardín histórico, fundado por Carlos III en 1788. El primer objetivo será empezar a plantar las especies que crecerán en la zona de ampliación, donde se prevé que tenga protagonismo la flora del continente americano.

"Esta fase de planificación contará con el asesoramiento y el aval del director del Jardín Botánico, Alfredo Rey, y del presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrícolas (ICIA), Juan Francisco Padrón", afirmó Miñarro.

El centro de visitantes, que incluye un gran lago y una cascada artificiales, servirá como un mirador al jardín y al Teide. Además, dispondrá de salas para conferencias, espacios para exposiciones, una tienda y un restaurante con terraza panorámica.

El Jardín Botánico recibe una media de 250.000 visitantes cada año, que pagan una entrada de 3 euros. En la actualidad, "genera unas pérdidas de unos 150.000 euros anuales", según indicó Miñarro. Una realidad económica que esperan cambiar con la modernización prevista.

El alcalde portuense, Marco González (PSOE), no escondía ayer su satisfacción por un compromiso que permite ver una luz al final del túnel: "Estoy enormemente satisfecho porque, en apenas unos meses, hemos conseguido que el Gobierno de Canarias, de forma coordinada, haya venido hoy a presentar realidades, no a engañarnos ni a generar falsas esperanzas sobre algo que para Puerto de la Cruz es fundamental. Llevamos más de 30 años escuchando falsas promesas sobre la ampliación de este jardín e, incluso, anuncios de fechas de apertura cuando la realidad es que nos encontramos con que desde hace más de diez años no había partida económica para acabar el jardín".

"Nos encontramos con un lugar, cerrado hace unos 30 años para ampliar el Jardín Botánico, que de momento es un auténtico erial. No había ni un árbol plantado ni un proyecto de jardín. Si se hubiera empezado por el jardín, esas especies ya tendrían más de 30 años", lamentó.

El alcalde portuense subrayó "el compromiso real y la coordinación ejemplar" entre las consejerías de Agricultura y Turismo para realizar una apuesta decidida por la ampliación de este jardín, "que es la segunda instalación pública más visitada de la ciudad y una de las cinco más visitadas de la isla".

González considera que "la gran diferencia respecto al pasado" es que "con este nuevo gobierno no hemos tenido que presionar. Quizás algunos estuvieron tantos años presionando que no hicieron nada. Este ha sido un trabajo de diálogo, de coordinación y de apuesta real por parte de un Gobierno de Canarias que, en apenas siete meses, está presentando realidades. Ahora sí hemos encontrado sensibilidad con el Puerto de la Cruz", remarcó el alcalde.

González estuvo acompañado durante la visita por la concejala de Turismo, Carolina Rodríguez; el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández (ACP), y la concejala de Bienestar Comunitario y Educación, Flora Perera (PSOE).

El Botánico reabrió ayer sus puertas tras una semana de cierre para reparar daños y recoger toneladas de restos vegetales que esparció el temporal de viento y calima del domingo 23 de febrero. Se calcula que en el plazo de dos meses, el jardín lucirá una imagen recuperada tras el paso de un vendaval que hizo perder muchas hojas y ramas a árboles y plantas.