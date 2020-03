Curbelo reivindica que Canarias lidere la obra del puerto de Fonsalía

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, propuso que Canarias lidere la construcción del puerto de Fonsalía para su uso comercial, deportivo y pesquero. Este anuncio lo ha hecho en un encuentro con representantes de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), celebrado en el sur de Tenerife, lugar en el que reclamó, una vez más, una respuesta firme que desbloquee un proyecto con más de dos décadas de vigencia.

"No tiene sentido que llevemos 22 años esperando por una solución sin que nadie actúe", afirmó el dirigente gomero durante su intervención, en la que insistió en la creación de una interlocución con todas las administraciones implicadas en la que se coordinen los pasos a dar para evitar más retrasos. "Desde el Cabildo estaríamos dispuestos a participar en este órgano en el que también debe estar el Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Guía de Isora", explicó.

Detalló que las últimas noticias que existen sobre el proyecto apuntan a que el Estado ha insistido en no ser competente en su ejecución, dejándola en manos del Ejecutivo autonómico. "Esta ha sido la respuesta que se han dado al senador por La Gomera, Fabián Chinea, a la pregunta formulada en la Cámara Alta", indicó.

Curbelo lamentó el cambio de criterio que han tenido los diferentes gobiernos del Estado "que no han logrado avanzar en este proyecto que acabaría con el colapso que padece Los Cristianos y, en consecuencia, las limitaciones de crecimiento para el tráfico marítimo que conecta con los islas de La Gomera, La Palma y El Hierro". Sobre ello, subrayó que este puerto sería "la vía de vertebración de las islas verdes y la única fórmula de optimizar las conexiones marítimas entre ellas".

El almuerzo-coloquio celebrado ayer en el Sur de Tenerife a iniciativa de Fepeco reunió a los presidentes de los cabildos de Tenerife (Pedro Martín) y de La Gomera (Casimiro Curbelo), así como al vicepresidente de la Corporación insular tinerfeña, Enrique Arriaga; al director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado; a los directores insulares generales de Movilidad y de Carreteras, José Alberto León y Tomás Félix García, respectivamente; además de los alcaldes José Miguel Rodríguez Fraga (Adeje), Emilio Navarro (Santiago del Teide), Josefa Mesa (Guía de Isora), Airam Puerta (Güímar) y Sebastián Martín (Arico). Laz afluencia la completaron numerosos concejales de la comarca sur y 202 empresarios procedentes de todas las islas occidentales.

El tráfico de este puerto se ha triplicado en 30 años de servicio. El Puerto de Los Cristianos supera los 1,8 millones de pasajeros y más de 443 mil vehículos al año, "cifras que corroboran la deficiencias y la urgencia de acometer la construcción del nuevo puerto, porque no sólo el espacio portuario es pequeño, sino que los 5 kilómetros que lo separan del autopista se convierten en interminables tardar más de una hora llegar hasta allí".