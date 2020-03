Coalición Canaria denuncia posibles irregularidades en dos expedientes

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz (NC), acusa a Coalición Canaria de "buscarle tres pies al gato" en dos expedientes municipales que "se tramitaron en los primeros meses del mandato del nuevo gobierno (NC-PSOE-SSP) con los mismos técnicos que los tramitaban durante los gobiernos de Álvaro Dávila (CC)". Díaz subraya que CC ya ha preguntado en tres plenos por estos asuntos, "pero siguen insistiendo para armar ruido". A juicio de Díaz, "nosotros confiamos en el trabajo de los técnicos municipales y no nos constan las irregularidades que plantea CC. Para empezar, por los cochitos locos no se cobraron cuatro días sino seis". El alcalde asegura que "hay muchos expedientes de la etapa de Álvaro Dávila que pueden revisarse, pero eso no ayuda en nada a que Tacoronte avance".