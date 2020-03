Trujillo apoyaría una aprobación parcial del Plan de Las Teresitas

El portavoz de Unidas Podemos (UP), Ramón Trujillo, reconoció ayer que si existe un sustento legal "apoyarán" la aprobación parcial del Plan Especial de la playa de Las Teresitas, para que se pueda actuar en aquellos ámbitos en los que hay acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

Eso sí, para que esto ocurra deben "despejarse" antes las dudas jurídicas que no solo tiene su formación política, sino también otras con representación en el Pleno de la capital, aclaró.

Entre esas dudas jurídicas figura, por ejemplo, la posibilidad de que pudiera suspenderse una parte del documento, como ya ocurrió con algunos ámbitos del Plan General de Ordenación.

Además, Trujillo llamó la atención sobre otras cuestiones que podrían tener efectos jurídicos: la titularidad de algunas de las parcelas privadas afectadas por la ordenación, por un lado, y el deslinde marítimo-terrestre, por otro.

Sobre el primer aspecto, el portavoz dejó entrever que a los propietarios de estos terrenos no se les ha dado el trámite de audiencia correspondiente, mientras que con respecto al segundo advirtió de que en el plan especial el deslinde se considera definitivo y, sin embargo, es una propuesta inicial de tramitación. "Son debilidades que pueden provocar futuros empantanamientos judiciales", consideró.

"Si hay un acuerdo sobre la parte que hay que poner ya en marcha, como el saneamiento, la iluminación, etc., ahí vamos a apoyar sea cual sea la fórmula jurídica. Pero a día de hoy desconocemos si esto es viable o no", sostuvo el portavoz de UP.

Para la formación, que apoya desde fuera y en asuntos puntuales al equipo de Gobierno (PSOE-Ciudadanos), este es una planteamiento "de mínimos". Sin embargo, lo que sí es una línea roja, advirtió Trujillo, es la posibilidad de mantener los tres elementos que han generado la controversia: el hotel, el nuevo edificio de aparcamientos y la reubicación de la Cofradía de Pescadores de San Andrés.

En esta línea, Ramón Trujillo hizo mención a otros aspectos que también considera que el Plan Especial de Ordenación de Las Teresitas debería tener en cuenta: el cambio climático y sus consecuencias y la revisión del transporte sostenible.

Transporte sostenible

El portavoz de Unidas Podemos apuntó que CC y PP deberían ser "un poco más flexibles y razonables" y entender que este documento se elaboró sin tener en cuenta los elementos citados. "No tener en cuenta el cambio climático puede suponer una obsolescencia prematura de lo que se haga en la playa", aseguró.

También recalcó que el plan especial "debiera decantarse por un único modo de transporte sostenible -tranvía o carril para guaguas-, pues, probablemente, la demanda no dé para dos".

Al hilo de este argumento, el portavoz de UP aclaró que el plan debería plantear que "no tiene sentido" construir más aparcamientos que los que hay a día de hoy. El documento, como es sabido, contempla un edificio de estacionamientos en la cabecera de la playa. "No podemos hablar todos los días de sostenibilidad y tomar medidas en pos de ello, y, por otro lado, hacer lo contrario", sostuvo.

En todo caso, Trujillo reconoció que estos dos aspectos son "planteamientos de máximos", es decir, que no condicionarían un apoyo de su formación a parte del documento, pues su aplicación supondría una revisión completa del plan y, por tanto, este tendría que partir de cero.