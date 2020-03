Linares insiste en que los turistas deberían pagar por visitar el Teide

El alcalde de La Orotava y secretario general de CC en Tenerife, Francisco Linares, defiende desde 2013 la idea de que los turistas deberían pagar por visitar el Parque Nacional del Teide, "como a nosotros nos cobran por entrar a una iglesia, subir a un edificio o visitar monumentos en el extranjero". Tras no encontrar el respaldo de los dirigentes de su partido cuando gobernaban Canarias y Tenerife en mandatos anteriores, Linares vuelve a abrir el debate y lo pone sobre la mesa de los gobiernos que ahora encabeza el PSOE: "¿Por qué en el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, pueden cobrar y aquí lo damos todo gratis?".

"Tengo el convencimiento pleno de que un Parque Nacional como este, patrimonio de la humanidad y visitado cada año por cinco millones y medio de turistas, no puede ser gratis", subraya Linares, quien recuerda que "cuesta mantenerlo más de 4 millones de euros de dinero público cada año. Este ayuntamiento es propietario del 80% de su superficie, y por eso percibimos cero euros, pero nos genera varios cientos de miles de euros de gastos de fondos municipales por servicios que debemos prestar allí. Por eso creo que se debe estudiar la posibilidad de que esos visitantes colaboren con su mantenimiento. No sé si con una tasa o con los servicios que se den allí, pero es algo que hemos planteado y que seguiremos planteando: los turistas deben contribuir a su mantenimiento, ya que nos cuesta más de 4 millones de euros anuales y genera unos ingresos escasos o nulos".

A juicio de Francisco Linares, La Orotava está legitimada para plantear un cambio de modelo de financiación del Teide "porque este municipio es dueño del 80% de esos terrenos. No es algo nuevo, pero lo volveremos a defender".

El alcalde villero señala que desde el Cabildo de Tenerife le han respondido que "al parecer hay problemas para cobrar por entrar porque lo cruza una carretera, pero habrá que buscar fórmulas. Si en el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, pueden cobrar 11 euros por cada coche que entra, ¿por qué aquí no? Allí incluso se lo reparten entre los ayuntamientos de la isla".

El mandatario villero aclara que no va a solicitar un reparto proporcional de los fondos que se obtuvieran entre los municipios que aportan terrenos al parque: "No lo hago con ánimo recaudatorio para La Orotava. Es más, creo que se podría crear una Fundación en el parque, un plan de becas de investigación o, simplemente, contribuir a los costes de mantenimiento ya existentes".

Sin cobrar a los canarios

A juicio de Linares, la situación actual es anómala: "Yo siempre pregunto lo mismo, ¿por qué cuando uno viaja paga por todo y aquí los turistas vienen y todo es gratis? Este debate es lo suficientemente importante para que por lo menos se abra, siempre dejando claro que el residente canario no pagaría nada".

"Cuando uno viaja, colabora con el mantenimiento de los espacios a los que uno va -recalca el alcalde de La Orotava-. Y no pasa nada. Y nadie deja de viajar por eso. En Nueva York a mí me cobraron 30 euros por subir a la última planta de un edificio. ¡30 euros! Por entrar a la Catedral de Sevilla me cobraron ocho euros, y si quería subir a la torre, tres euros más, y si quería ver el altar, dos euros más. Al final, terminé pagando 13 euros. Y yo me pregunto: ¿Por qué nosotros aquí dejamos entrar gratis a todas las iglesias y al Parque Nacional del Teide?".

"¿De verdad alguien piensa que el número de turistas va a disminuir porque le pidas una colaboración? Yo pienso que no", insiste Linares.

Respecto a la posibilidad de que se cobre un peaje sólo a los visitantes por usar la carretera del Parque Nacional del Teide, "parece ser, desde el punto de vista técnico, que eso no es posible. Pero aún no he visto ningún informe jurídico de nadie que me aclare por qué no se puede".

A juicio de Linares, "no es bueno para Tenerife que seamos el único punto del mundo donde casi todo es gratis. Esos 4 millones de euros que el Cabildo pone cada año para el mantenimiento del Parque Nacional del Teide, y cientos de miles de euros que gasta allí cada año el Ayuntamiento de La Orotava, no salen de Marte. Salen de los impuestos que pagamos los contribuyentes".

"Es que si cada visitante de fuera de Canarias que visita el Parque Nacional del Teide pagara solo 50 céntimos, se recaudarían 2,5 millones de euros. ¿No estamos perdiendo una oportunidad de cofinanciar el parque?", remarca el político nacionalista.

"¿A cuántas ciudades del mundo y de España vamos y cuando pagamos la estancia estamos aportando un euro o más? Y uno los paga porque contribuye a mejorar esa ciudad y nadie deja de ir por eso -sentencia el alcalde villero-. En Italia te cobran por entrar a las grandes ciudades. Y se paga porque uno es consciente de que para mantener ese patrimonio, lógicamente, hay que tener ingresos".

Francisco Linares considera que si se quiere tener una isla de Tenerife sostenible, "no sostenida sólo por los pilares públicos", habrá que diversificar los ingresos: "Cuando llegó la crisis de 2008 ya vimos que los pilares públicos tiemblan y que muchas cosas que se sostienen sólo por la parte pública, se caen. Por eso conviene buscar sistemas de cofinanciación gracias a los millones de turistas que cada año entran en las Islas Canarias".

"Tenemos un parque que es un gran escenario, que se mantiene con dinero público, pero hay poca actividad y poca investigación por falta de recursos. Gastamos millones de euros allí cada año, pero no se plantea nada nuevo. Francamente, en esta demanda nos hemos quedado solos", lamenta Linares.