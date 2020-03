Carmen Luisa Castro Dorta: "No he visto ni oído de dónde y con qué material rellenarán las canteras"

Llegó a la política y a la administración local de la mano de la fallecida Vicenta Díaz, la primera alcaldesa del municipio, y tras seis años de presidir el Consistorio lidera la oposición al pacto PSOE-CC manteniendo el mismo criterio que sostuvo en la Alcaldía. Ni un paso atrás en sus apuestas para aprovechar las inactivas canteras de áridos, está decidida a que la vía judicial desautorice los sueldos del alcalde y del primer teniente de alcalde y rechaza el desalojo de viviendas en Santa Lucía. Su futuro seguirá estando en el Partido Popular, asegura.

¿Se arrepiente de algo de cuanto hizo siendo alcaldesa?

No

Sálvame, el Valle de los Caídos, Mimiland, los proyectos turísticos para las canteras. ¿Güímar quería esa política?

Hice la política que prometí, goberné para los guimareros buscando soluciones a sus demandas, tomando decisiones para defender al municipio, luchando para que nos dejaran prosperar, presentando proyectos públicos y de iniciativa privada ante diferentes administraciones supramunicipales. Un municipio económicamente saneado, vivo y con ilusión.

El alcalde respalda la central hidroeléctrica en los barrancos. Usted proponía algo similar.

¿Algo similar? Desde el 2015 apoyé ese proyecto de la central hidroeléctrica, incluso está en la hemeroteca de este periódico, y en 2017 se presentó también dentro del proyecto De cumbre a mar. Ahora, en la oposición, presenté en octubre la moción para que el Cabildo la ubique aquí. Yo no he cambiado mi discurso ni la meta, lo contrario que el alcalde, quien ahora sí ve estos proyectos para restaurar en las canteras.

¿Es imposible cumplir la sentencia de los áridos?

Todavía no he visto ni he oído de dónde y con qué material van a rellenar todos los huecos. De hecho, el año pasado el Gobierno de Canarias, con dinero público, no pudo cumplir la ejecución de la sentencia donde se ordenaba la limpieza y sellado del vertedero de Las Rosas, una obra sobre la que acabamos de presentar una moción exigiendo la revisión de dicho proyecto de restauración.

¿Por qué esa animadversión a CC tras seis años de pacto?

CC nos ha colocado en la oposición y nosotros estamos asumiendo la fiscalización de las actuaciones del grupo de gobierno y, sobre todo, por las quejas que nos llegan de los vecinos. ¿No será que no están acostumbrados a que les hicieran oposición a ellos?

¿Gustavo Pérez será alcalde de Güímar el año próximo?

Eso dicen y firmaron con el PSOE. En mi opinión, una alcaldía compartida entre dos partidos políticos no es bueno para el municipio. Es más, sería la primera vez que pasaría en Güímar. Aunque por lo que se ve, la forma de gobernar será la misma.

¿Está el PP mostrando su disposición al PSOE para que gobierne en solitario?

No. Lo que El PP les está mostrando es una oposición seria -¡Ojalá hubiera tenido yo esa oposición!-, pidiendo información antes de denunciar algo irregular, presentando mociones para apoyar la gestión municipal, una oposición con experiencia de gobierno y que conoce cómo funciona la administración pública.

Dice el alcalde que ya ha pagado la mayoría de la deuda a proveedores que dejó el PP.

Me hace gracia lo de deuda del PP. De hecho, es histórico que se ponga hasta en los decretos de pago que son facturas del PP. Nunca he visto eso en mis antecesores, ni lo hice cuando gané la moción de censura. Pagamos todas las facturas de la gestión anterior y levanté los reparos para que los proveedores cobraran sin tener la oposición que aprobarlas esos pagos , como nos ha pasado a nosotros. Tendrán también que pagar los intereses de demora acumulados en el tiempo que siguen sin abonarlas.

¿Ha presentado alguna denuncia contra este gobierno?

Sí, por el porcentaje del 95 por ciento del sueldo de los alcaldes. Presentamos el paso previo a un contencioso administrativo. Pero siempre pedimos la información, primero, y actuamos, después.

¿Convencida de que el agua de abasto a El Puertito no tiene las condiciones de salubridad. ¿Qué hará al respecto?

Ya lo hemos hecho, después de meses pidiendo y pidiendo la información y sin que el compañero Francisco Hernández recibiera respuesta a lo que solicitaba, amparándose en la propia Ley. Presentamos denuncia ante el Consejo Insular de Aguas de Tenerife

¿Hay demasiada bisoñez en este gobierno municipal?

Si la experiencia es un grado, este gobierno lo hace con miedo, la burocracia se los come e, incluso, se oye mucho en el pueblo que todo son excusas. Esa es su forma de gobernar muy diferente a la mía, por su puesto.

El llamado caso Femete, concursos que se paralizan, rechazo a la secretaria municipal?

Aún no tenemos la información solicitada, pero si me hubiera pasado a mi, los mismos que gobiernan ahora me hubieran denunciado directamente y los medios se me hubieran echado encima.

El alcalde reconoce que levanta reparos. Usted está en el juzgado por algo parecido...

Ya le advertí al alcalde, cuando estaba él en la oposición, que nunca lo denunciaría por levantar reparos justificados y, más aún, cuando es la competencia de un alcalde para dar soluciones a los vecinos. De hecho, el Ayuntamiento padece una paralización administrativa y de incumplimiento de pagos porque tiene miedo a levantar reparos.

¿Conoce el programa de gobierno del pacto PSOE-CC?

La verdad es que se nota que lo hicieron rápido. No hay metas en el futuro de Güímar, ni ilusión. Se lee que es más un acuerdo políticamente correcto para sobrevivir los cuatro años que un documento de acuerdo con metas comunes para el desarrollo del municipio.

Parece que el Polígono Industrial lo gestionará un Consorcio.

En la hemeroteca está que cada vez que se planteaban modificaciones a los Estatutos de la Entidad de Conservación, los empresarios, la secretaria general y yo veíamos la figura del Consorcio.

¿Por qué no respalda la actuación del alcalde en el barrio de Santa Lucía?

Nunca, ni a Rafael Yanes ni a Airam Puerta les respaldé la decisión de desalojar a los vecinos sin buscar la solución para ejecutar la obra. En octubre presentamos la moción para que licitaran y ejecutaran la obra, nos la rechazaron y justificaron que el proyecto encargado no era la solución. Ahora, después de que el juzgado reconozca que no ha lugar el desalojo por peligro inminente, sí hacen la obra con el proyecto que encargamos, encargo para el que levanté dos reparos. Paradójico, ¿no?

¿Qué es Víctor González para el PP de Güímar?

Un afiliado más, que tiene su propia crítica y no se esconde a la hora de decir las cosas.

¿Seguirá en el PP?

Sí.