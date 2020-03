El Cabildo centra sus esfuerzos en ayudar a los vecinos con casas afectadas

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), recorrió ayer las zonas del norte de Tenerife más afectadas por los incendios y el temporal de viento y calima del domingo 23 de febrero. Tras su recorrido por los cuatro municipios con más daños, el presidente insular sacó una conclusión clara: el Cabildo insular centrará sus esfuerzos en buscar la manera de ayudar a los vecinos con viviendas afectadas, unas 40 según las primeras estimaciones de los ayuntamientos. La administración insular también trabajará para lograr que las ayudas del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias lleguen a los numerosos agricultores afectados en toda la Isla, especialmente en los sectores del plátano, el aguacate, la papa y el viñedo.

Durante más de seis horas, Martín recorrió los peores escenarios de un temporal histórico, al que se unieron una sucesión de 27 incendios que se cebaron con Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos. Según Martín, "el Cabildo de Tenerife ya está buscando alternativas allí donde sabemos que es más difícil que lleguen otras instituciones: el apoyo a familias que han perdido sus casas. Estamos valorando una línea de apoyo económico para intentar colaborar, al menos, en estas primeras etapas con esas personas que lo han perdido todo o parte de su vivienda. Que puedan recomponer sus hogares y prestarles ayuda en un momento muy complicado. En ese camino estamos".

Respecto a las peticiones de declaración de zona catastrófica, que ya se han planteado desde ayuntamientos como La Orotava o Santa Úrsula, Martín matizó que "ese término ya no es el adecuado", puesto que en la actualidad correspondería una declaración de "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil". Sin embargo, reconoció que esta declaración acarreará alguna dificultad porque no hay municipios ni ámbitos completamente afectados. "Por las características del viento y de los incendios, tenemos una afección mucho más selectiva. No hay ningún municipio completamente arrasado. Son determinadas zonas, a menudo muy cerca de barrancos, que han servido como propagadores del incendio por la fuerza del viento".

"Tanto en La Orotava como en Santa Úrsula, y algunos puntos concretos de Los Realejos y Puerto de la Cruz, estamos ante lugares afectados muy específicos que habrá que delimitar y valorar para que, entre todas las instituciones, nos podamos comprometer para al menos aliviar el problema de los vecinos y agricultores", detalló.

Respecto al número total de viviendas afectadas total o parcialmente, la cifra ronda las 40, de las que al menos 35 están ubicadas en el municipio de Santa Úrsula, donde ya ha empezado la demolición de las más dañadas por el fuego. "Hemos pedido a los ayuntamientos un listado de daños y una valoración inicial. En ese trabajo están desde la semana pasada y aún tardará días", reconoció Martín.

Agricultura

"El viento donde de verdad ha causado estragos es en la agricultura", subrayó Martín tras recorrer varias fincas de El Rincón, junto al consejero insular del área, Javier Parrilla. "Tanto los servicios de Extensión Agraria del Cabildo como los ayuntamientos están trabajando en la delimitación de los espacios más afectados", detalló el presidente insular.

"Los cultivos de plátanos han quedado prácticamente destrozados en muchas zonas del norte y del sur de la Isla, aunque tienen un elevado número de agricultores que sí tenían contratados seguros. Hay otros sectores, que también están muy mal, donde la penetración de los seguros es muy bajita, como en el aguacate. Hemos visto fincas donde la mayoría de la fruta está en el suelo. También ha hecho mucho daño en viñedos y papas", recordó Martín antes de insistir en su objetivo: "Queremos ubicar los destrozos, delimitar bien las zonas y hacer las valoraciones económicas que luego nos permitan gestionar, con el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, las ayudas económicas necesarias".

Pedro Martín reconoce que es muy complicado establecer una línea de ayudas insulares que permitan facilitar la reacción ante este tipo de catástrofes: "No pasa sólo por establecer una línea de ayudas, porque depende también de que tengamos competencias para hacerlo y, además, debe existir una mayor concienciación para que la gente tenga seguros. Hay viviendas que no tienen ningún tipo de seguro, quizás por la falta de recursos de sus propietarios, pero habría que arbitrar fórmulas para colaborar con esos seguros y darles cobertura. Aunque pongamos dinero para poder ayudar, ese trámite siempre será infinitamente más largo y más complejo que si existieran seguros vinculados a esas fincas y viviendas".

El presidente insular reconoce que "no es sencillo" buscar una solución de futuro para este tipo de incidencias: "Primero porque hay personas que no tienen suficientes recursos" para hacer frente al gasto que suponen los seguros y, segundo, "porque existen determinados cultivos a los que le cuesta mucho poder suscribir un seguro. Con los plátanos es más sencillo, pero no ocurre lo mismo con el aguacate o la papa, donde conseguir un seguro, aunque quieras, es muy complicado porque no existe un número suficiente de clientes para que ese tipo de seguro sea atractivo para el agricultor ni para muchas compañías. Ahí debemos hacer un trabajo más intenso también. Más incluso que por establecer partidas económicas concretas en las que ya estamos trabajando en la actualidad".

El presidente del Cabildo tinerfeño recalcó que se avanza en dos líneas. La primera, a través de las agencias de Extensión Agraria, "buscando alternativas de apoyo desde el Gobierno regional y del Estado, aunque tampoco descartamos que puedan existir algunas ayudas del Cabildo, si fuera necesario". Y la segunda, "donde vemos que existe una mayor dificultad", que es "en las viviendas que se han perdido. Para ello, ya se estudia desde los servicios jurídicos y económicos, puesto que se sabe que ni es competencia insular ni tampoco existe un marco normativo que nos ampare respecto a esas subvenciones. Es un trabajo que se realiza a la par que las valoraciones económicas con los ayuntamientos".

Martín inició su visita a las ocho de la mañana, acompañado por el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta (AISU). El presidente insular pudo hablar con propietarios de viviendas destruidas en Monroy, Paseo de Cala y La Quinta, ante quienes insistió en que ayudarles será una prioridad para el Cabildo de Tenerife.

Posteriormente, en torno a las 9:45 horas se desplazó hasta la zona agrícola protegida de El Rincón, donde fue recibido por el alcalde, Francisco Linares (CC), varios ediles villeros, agricultores de la zona y el portavoz de la asociación de propietarios, José Enrique Ascanio, quien trasladó la demanda de ayudas para paliar los graves daños sufridos por el plátano y el aguacate, "con pérdidas que rondan el 90% de la producción".

Ascanio insistió en solicitar una reunión urgente del Consorcio de El Rincón, que aún no se ha constituido en el presente mandato. La consejera insular de Gestión del Medio Natural, Isabel García (PSOE), se comprometió a gestionar ante el Gobierno de Canarias la reactivación del citado Consorcio para abordar la complicada situación de este paraje, que reclama ayudas públicas que permitan garantizar la continuidad de la actividad agrícola.

El Ayuntamiento de La Orotava es uno de los que más avanzada tiene la valoración de daños que sólo en infraestructuras públicas superan los 685.000 euros. La fuerza del viento derribó 70 árboles y repartió 185 toneladas de restos vegetales por vías públicas.

Tras visitar Las Candias, donde también hay viviendas y vehículos afectados, Martín se desplazó hasta La Montaña e Icod el Alto, en Los Realejos. Allí conversó con el primer teniente de alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), el edil Miguel Agustín García (PSOE), el director municipal de Seguridad y Emergencias, José Marrón, y otros concejales.

La última parada de la visita fue La Asomada, en Puerto de la Cruz. Allí el alcalde, Marco González (PSOE), mostró a Martín, Isabel García y el director insular de Seguridad, Cayetano Silva (PSOE), los daños causados por el fuego en el entorno de la carretera de Las Arenas, donde ardieron varios solares y decenas de palmeras. En el caso de la ciudad turística, donde el alcalde puso en valor la ejemplar colaboración vecinal, el fuego no afectó a ninguna vivienda.