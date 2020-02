Incorporación al Consorcio

La Agrupación de Propietarios de El Rincón, del municipio de La Orotava, considera "un sinsentido" que la Consejería regional de Agricultura, Ganadería y Pesca no esté representada en el Consorcio de El Rincón: "Sí está la Consejería de Política Territorial, pero no estamos ante un paraje que tenga problemas de desarrollo urbanístico porque allí no hay nada que urbanizar. Nuestros principales problemas tienen que ver con la agricultura", recuerda José Enrique Ascanio. Este colectivo critica que el Consorcio de El Rincón no se haya vuelto a reunir formalmente desde que se conformaron los nuevos gobiernos locales, en el Cabildo de Tenerife y en la Comunidad Autónoma, por ello van a solicitar "una reunión urgente" en la que propondrán que participe la Consejería regional de Agricultura del Gobierno de Canarias. En este encuentro esperan poder plantear la solicitud de declaración de El Rincón como "zona catastrófica" o "al menos que se estudie esa posibilidad, ya que de momento ninguna administración pública ha mostrado demasiado interés en conocer la realidad actual de El Rincón", lamenta Ascanio.