Las áreas recreativas y zonas de acampada de Tenerife permanecerán cerradas hasta el lunes

La consejera del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife, Isabel García, ha firmado en la mañana de este jueves 27 de febrero una resolución por la que informa de que las zonas recreativas y áreas de acampada de Tenerife permanecerán cerradas hasta el lunes 2 de marzo, debido principalmente a "daños en las infraestructuras de las áreas recreativas y zonas de acampada, así como en las vías de acceso y en el arbolado colindante".



No obstante, permanecerán abiertas las áreas recreativas y zona de acampada de Los Pedregales (El Palmar, Buenavista del Norte) y Llano de Los Viejos (Las Mercedes, La Laguna) que ya han sido revisadas y aseguradas.



"Se trata de una medida preventiva, y como siempre basada en la seguridad de las personas", ha indicado Isabel García, quien ha añadido que "los efectos del viento del pasado fin de semana han causado daños en árboles, palmeras e incluso en el mobiliario de parques y zonas recreativas, por lo que, hasta que no podamos asegurar que no existe peligro en ellas no autorizaremos su apertura, los equipos de Medio Ambiente trabajan intensamente en estos momentos sobre estos daños, y lo seguirán haciendo hasta que no exista ninguna posible situación de riesgo".





Incendio en La Guancha



El Cabildo CIERRA hasta el lunes 2 las ÁREAS RECREATIVAS y de acampada para labores de mantenimiento. La Orotava mantiene cerrado La Marzagana (El Bosquito) y el Rincón hasta que se puedan valorar los daños. La prioridad son las intervenciones en los centros escolares. pic.twitter.com/4afohTzkHV — Área de Seguridad de La Orotava (@CECOPAL_Orotava) February 27, 2020

Por otro lado, en la mañana de este jueves el Centro de Coordinación de la Operativa Insular (Cecopin) ha informado que ellocalizado en el municipio de La Guancha el pasado domingo se ha dado por extinguido, una vez las brigadas forestales del Cabildo (Brifor) han concluido allí las labores de refresco. En esta zona ardieron unos 700 metros cuadrados de pinos, eucaliptos y granadillo.También laspermanecerán cerradas hasta el próximo lunes, tal y como ha informado el Ayuntamiento de esta localidad tinerfeña. En su cuenta de twitter, el Consistorio informa de que "se mantiene cerradoy elhasta que se puedan valorar los daños" y añade que "la prioridad son las intervenciones en los centros escolares".