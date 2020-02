Los Realejos destina 30.000 euros a ayudas para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Los Realejos destina 30.000 euros a ayudas sociales para personas con discapacidad, que podrán utilizar estas subvenciones para eliminar barreras arquitectónicas en viviendas, sufragar transporte a centros especializados o compensar gastos ortopédicos o fisioterapéuticos.

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP), anuncia una nueva convocatoria de ayudas sociales individuales a personas con discapacidad, a través de la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Olga Jorge. Tras aprobación en la Junta de Gobierno Local y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el plazo de admisión de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 11 de marzo.

"Tanto las ayudas individuales a personas mayores, como las que nos ocupan dirigidas especialmente a personas con discapacidad, siguen una misma línea de trabajo de este equipo de gobierno por las políticas sociales y el apoyo a vecinos y vecinas de este municipio necesidad de apoyo para mitigar estas dificultades", detalla Domínguez.

Jorge añade que "para acceder a esta convocatoria de ayudas hay que cumplir unos requisitos establecidos en las bases como estar empadronado y residir de forma efectiva en el municipio, no disponer de recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de la situación por la que se solicita prestación, que la renta per cápita de la unidad familiar no sea superior al SMI vigente y ostentar la condición legal de discapacidad, entre otros".

También está abierta la convocatoria anual de 2020 de ayudas individuales para personas mayores, promovidas desde la Concejalía de Bienestar Social, a las que el Ayuntamiento destina otros 30.000 euros. El plazo de admisión de solicitudes también estará abierto hasta el próximo 11 de marzo.

Entre los principales requisitos para acceder a esta ayuda destacan tener más de 60 años cumplidos y no realizar actividad remunerada alguna, y que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenezca el solicitante no sea superior al salario mínimo.