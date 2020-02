Manuel Domínguez: "Las colas en la autopista del Norte aún van a durar muchos años"

El presidente insular del PP considera que el cambio de gobierno en el Cabildo de Tenerife "no se ha notado" y que los mismos problemas persisten en la Isla: "Cada uno busca su minuto de gloria, no dejan a los técnicos decidir cuál es la mejor alternativa y, al final, condenan a la ciudadanía".

Este es su tercer mandato consecutivo en Los Realejos, ¿piensa en cerrar un ciclo o en un cuarto mandato?

En ningún momento me he planteado cerrar un ciclo, al contrario. Creo que las últimas elecciones me han dado la posibilidad de devolver a la ciudadanía su apoyo. Hemos crecido elección tras elección y eso a mí me genera aún más responsabilidad.

¿Es fácil compatibilizar la Alcaldía de Los Realejos con el cargo de diputado en el Parlamento de Canarias?

Nunca es fácil, pero es posible. Cuando hay una agenda, una organización y se tiene claro lo que se tiene que hacer en cada momento, las cosas salen. Creo que lo estoy compatibilizando bien.

Usted tuvo experiencia como diputado nacional y consejero insular, ¿el Parlamento canario lo pone más fácil o más difícil para compatibilizar cargos?

Bueno, el Parlamento de Canarias me ha dado más que otras administraciones, como el Cabildo de Tenerife, que tenía un poco idealizado o puesto en un pedestal. Así que lo estoy llevando bien.

¿Cómo valora el funcionamiento del nuevo gobierno en el Cabildo de Tenerife?

Creo que no ha cambiado nada. El Cabildo sigue siendo igual y su funcionamiento sigue siendo el mismo. En los últimos tiempos hemos escuchado problemas macros, como la conectividad terrestre, que sigue sin solución, o problemas micro, como el polígono industrial de La Campana, que tampoco se solucionan.

¿Ve alguna solución en el horizonte para las colas de la autopista del Norte (TF-5)?

Una vez más los políticos juegan a ser técnicos. No puede ser que estén gobernando unos y hablen de una vía exterior; vengan otros y hablen de un carril Bus-Vao, y ahora vengan otros y apuesten por un by pass o variante. Cada uno parece que busca su minuto de gloria, no dejan a los técnicos decidir cuál es la mejor alternativa, y al final condenan a la ciudadanía.

¿El Norte seguirá sufriendo los atascos en la TF-5 muchos años más?

Sí, las colas en la autopista del Norte aún van a durar muchos años más porque aquí cada uno se cree que sabe más que el otro y los proyectos se dejan guardados durante décadas. Pero si en algún momento se hicieron, sería porque se entendía que eran lo más conveniente y necesario.

¿Hay algún avance respecto al tramo pendiente del anillo insular entre Los Realejos e Icod de los Vinos?

No, no hay ningún tipo de movimiento, no existe proyecto, ni propuesta, ni saben bien qué hacer allí. En los últimos días he vuelto a escuchar algo que, cuando en su día lo comenté, prácticamente me tacharon de loco. Me refiero a que en otros países he visto autopistas una encima de la otra y, quizás, ese planteamiento se debería al menos estudiar para esa zona. La presidenta de Asaga habló recientemente de lo mismo y me llamó la atención.

¿Ve posible una vía en dos alturas en esa zona?

Creo que ante la necesidad de evitar causar daños medioambientales en parajes protegidos como Rambla de Castro o Campeches-Ruiz, considero fundamental que se estudie esa alternativa u otras que los técnicos planteen.

Uno de los grandes proyectos de este mandato es el espacio cultural de La Casona de La Gorvorana, ¿en qué fase está?

La Casona de La Gorvorana en estos momentos está en la fase de redacción de los pliegos para encomendar la redacción del proyecto técnico. Su objetivo es rehabilitar este inmueble y crear un auditorio en el parque trasero.

¿Se marca algún plazo?

Espero que en este mandato ya esté licitada la obra.

¿El hipódromo es la espinita que aún tiene clavada?

Sí, el Plan General de Ordenación (PGO) me ha jugado una mala pasada con ese y con otros asuntos. Ante la imposibilidad de que se apruebe el PGO, seguimos barajando la posibilidad de contar con un centro hípico en zonas como Los Príncipes o el Sapur 11, que es la carretera nueva hacia La Cruz Santa. También se barajan otras ubicaciones para algo que no sería un hipódromo, pero al menos permitiría desarrollar la actividad.

¿Qué ocurre con el PGO?

El PGO no se ha aprobado y yo soy sumamente pesimista por las conversaciones que he mantenido y las declaraciones que he escuchado. Al PSOE no le interesa aprobar ningún PGO en estos momentos y quiere volver a la Cotmac y al control exhaustivo del desarrollo de los municipios, condenándonos al freno actual.

¿Habrá un campo de golf en Los Realejos?

Es un proyecto que podemos decir que está con respiración asistida. Se está muriendo, pero soy de los que cree que hay que mantener esa respiración conectada hasta que se apruebe el PGO.

¿En qué punto se encuentra el proyecto de la nueva piscina y el complejo deportivo?

Eso sí va más avanzado. Creo que en breve tendremos la publicación del plan económico financiero que marcará la pauta del desarrollo de un proyecto futuro. En este mandato no sé si llegará a estar concluido, pero probablemente sí. Si no, estará a punto de terminarse.

¿Qué uso se le dará a la vieja piscina?

La intención es reconvertirla en un espacio deportivo distinto, ya que no cumple los objetivos que nos hemos marcado ni las demandas de la ciudadanía.

¿Hay alguna propuesta en concreto para esa instalación?

Dentro del estudio de viabilidad de esa nueva piscina y complejo deportivo se barajan diferentes ubicaciones como La Gañanía o la parcela de la piscina actual. Cuando concluyan los estudios previos, decidiremos.

¿Cuándo se concretará la reforma y ampliación del cementerio de El Mocán?

Tiene que licitarse en breve. El proyecto ya existe y la obra debería comenzar este mismo año.

¿El Ayuntamiento de Los Realejos tiene previstas actuaciones para cumplir la legislación de sanidad mortuoria?

Sí, vamos a comenzar por El Pilar y Las Llanadas, que tienen dos de las criptas municipales más fáciles de adaptar a la nueva ley. Una vez ejecutadas, actuaremos en La Cruz Santa e Icod el Alto. Posteriormente, seguiremos con el resto, pero ya sabemos que hay varias que no podrán rehabilitarse y será necesario reubicarlas, como es el caso de Palo Blanco, Toscal Longuera o La Montaña. La idea es mantener las criptas repartidas.

Se han producido quejas respecto a la recogida de animales en el municipio, ¿Los Realejos no recoge perros abandonados?

Me sorprende muchísimo que el único municipio que tiene contratado un servicio de recogida de animales en este entorno sea objeto de críticas. Ni La Orotava, ni Puerto de la Cruz ni San Juan de la Rambla lo tienen. Desde que yo soy alcalde, eso se lleva a cabo. Es verdad que hubo un periodo, durante la adjudicación del servicio, en el que cayó la recogida, pero los casos de urgencia se siguieron atendiendo.

¿Ve necesario un refugio comarcal de animales?

Sin lugar a dudas. Hace falta ese servicio y el actual gobierno del Cabildo de Tenerife sigue en la misma línea que el anterior, sin dar respuesta un problema que necesita una solución que sí se le ha dado en otras partes de la Isla de Tenerife, como el Sur o el área metropolitana.

¿Teme una nueva sanción en 2019 por la baja presión fiscal del municipio?

Espero que no, ya que analizando la situación de otros ayuntamientos no parece que se vaya a producir una subida de la media impositiva. Ya veremos.

¿Prevé ampliar la plantilla de la Policía Local?

Nuestra plantilla ha sufrido, como la de otros muchos municipios, por el grave error del Gobierno central. Contemplaron la figura de la jubilación anticipada, que respeto, comparto y aplaudo, pero no la incorporación rápida de nuevo personal. Hoy en día, incorporar a un nuevo policía requiere un año y medio o dos años. Ahora estamos incorporando a dos y luego vendrán cuatro más.