Los agricultores plantan cada vez menos variedades de las papas antiguas de la Isla

Los agricultores de la Isla cada vez plantan menos variedades de papas antiguas de Tenerife. El mayor rendimiento que tienen las conocidas como papas blancas, más comerciales y demandadas, así como el progresivo desconocimiento de la población hacia las tradicionales han provocado que los productores cada vez apuesten más por otras variedades que tienen una mayor rentabilidad. Así lo explica el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Javier Gutiérrez, quien comenta que en los últimos años los agricultores tinerfeños han hecho una apuesta por las variedades de papas blancas, que en muchas ocasiones han supuesto una tabla de salvación para un sector agobiado por la sequía, las plagas y los bajos precios.

De esta manera, expone que no existen datos acerca de si se ha reducido la superficie en la que se plantan variedades tradicionales, pero en su opinión, sí que se está produciendo un disminución en cuanto al número de papas antiguas que se cultivan. "Más allá de las que tienen interés comercial, como son la bonita y la negra, las demás se plantan solo para autoconsumo", evidencia. Entre las variedades que no cuentan con una alta demanda se encuentran la torrenta, la azucena o la peluca negra y blanca, que irán quedando poco a poco en el olvido si nadie lo remedia.

A pesar de que los agricultores las plantan cada vez menos, Gutiérrez advierte de que no están en riesgo de desaparecer, ya que el Cabildo de Tenerife ha llevado a cabo un proyecto para garantizar que estas variedades no se pierdan a través de un banco de semillas. "Si no se hubiera hecho esta labor nos enfrentaríamos a una pérdida irreversible", afirma Gutiérrez, quien señala que se trata de variedades "únicas", que se han adaptado a la Isla a lo largo de cinco siglos.



Abandono de una tradición

Para explicar este progresivo abandono de las variedades tradicionales, el secretario de Asaga pone en evidencia que estos cultivos han sido tradicionalmente de secano y por lo tanto "la sequía está haciendo que la viabilidad sea menor y el trabajo de los agricultores mayor".

Sin embargo, para Gutiérrez se deben seguir haciendo esfuerzos para que estas variedades "no se queden solo en el autoabastecimiento". Por eso, indica que hay que hacer campañas para evitar que existan "variedades estrella que cada día cogen más importancia" y que se mantengan vivas "variedades menos conocidas que puedan llegar al consumidor".



Superficie cultivada

En cuanto al total de la superficie cultivada de papas en la Isla, Gutiérrez detalla que en los últimos ocho años se ha estabilizado. En Tenerife se plantan cada año 2.700 hectáreas con este tubérculo, un dato que "ratifica que no se ha reducido drásticamente en los últimos años" y asegura que las ligeras variaciones entre una temporada y otra pueden estar relacionadas por factores meteorológicos.

En cuanto a la producción, Gutiérrez señala que la introducción de las variedades de papas blancas, con semillas que se importan desde el Reino Unido, ha permitido que ha pesar de la reducción de la superficie cultivada se mantengan las cosechas. Tenerife produjo en 2018 unas 47.000 toneladas de papas, cuando en el año 2000 esta cifra se alzaba hasta las 52.000. "Se ha logrado estabilizar la superficie, pero el agricultor ha sido capaz de aumentar los rendimientos, antes era normal tener de media 10.000 kilos por hectárea y ahora somos capaces de llegar hasta los 20.000", asegura.



Principales problemas

Gutiérrez explica que uno de los principales problemas con los que se encuentra el sector es el alto coste de producción. "La mecanización es muy difícil y la mano de obra aumenta los costes, pero trasladarlos al precio final es muy difícil", mantiene. Detalla que hay estudios que aseguran que el kilo de papas de la Isla debería venderse al menos a 58 céntimos, "unos precios que en muchos casos nunca se llegan a pagar".

Gutiérrez expone que el 85% de las personas que se dedican al cultivo de las papas lo hace como actividad complementaria, por lo que supone para ellos un ingreso extra. A los altos costes de producción se ha unido ahora la falta de agua de lluvia, lo que obliga a los productores a instalar riego y pagar por este recurso, aumentando también los costes de producción.

La sequía también agudiza la incidencia de las plagas y en especial de la polilla guatemalteca contra la que Tenerife lleva batallando unos 20 años. "A veces observamos agotamiento del terreno en algunas zonas, debido a la mala calidad del agua y a la poca rotación de los cultivos", señala.

Otro gran problema al que se enfrentan los productores de papas de la Isla es al que se deriva de la comercialización. "Un gran porcentaje se sigue comercializando a través de intermediarios y eso debilita a los agricultores", afirma, ya que en "muchos casos los precios no llegan para cubrir gastos". Por eso, una de las demandas de Asaga es que se diferencie bien la papa producida aquí de la que es importada. "Tenemos constancia de que el consumidor sigue apreciando el producto, por lo que hay oportunidad de seguir manteniendo el sector", asegura Gutiérrez.