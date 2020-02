CC en Puerto de la Cruz apuesta por recuperar el consenso en torno al muelle

La portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, la exalcaldesa Sandra Rodríguez, reclama "altura de miras y responsabilidad" y apuesta por "recuperar el consenso roto en torno al anhelado proyecto del muelle pesquero, deportivo, comercial y turístico". La concejala nacionalista ha propuesto en comisión informativa "la elaboración de una hoja de ruta municipal en la que sea nuevamente el ayuntamiento quien tome las riendas del proyecto, exigiendo que se siga adelante con el existente y solicitando todos los informes técnicos y jurídicos necesarios para garantizar la viabilidad de los cambios legislativos necesarios para devolver en su momento el proyecto actual a muelle de categoría".

Rodríguez considera necesario, además, que se exija al Cabildo Insular de Tenerife que "no abandone a Puerto de la Cruz y siga liderando y dotando de presupuesto el sueño y el derecho histórico de nuestra ciudad".

A juicio de Sandra Rodríguez, "la polémica desatada en los últimos días por la irresponsabilidad y la actitud servil del alcalde de la ciudad con su partido, demuestra una vez más que sólo cuando se ha politizado el muelle de Puerto de la Cruz es cuando se ha paralizado cualquier trámite y posibilidad de hacerlo realidad. Eso sucedió con Dolores Padrón como alcaldesa y ahora con Marco González, por lo que esperamos que como ya ha hecho el portavoz del gobierno municipal, David Hernández (ACP), agradeciendo y haciendo suya nuestra propuesta en comisión, deje a un lado las siglas y ponga los intereses de la ciudad por delante de sus intereses y los de su partido".

"Olvida el alcalde de Puerto de la Cruz que su partido ha gobernado el Cabildo Insular de Tenerife en el anterior mandato y que si como afirma, alguien ha mentido, también lo ha hecho su partido y él mismo, ya que este proyecto es fruto del consenso de todas las fuerzas políticas en la ciudad para que desde el Cabildo, gobernado por nuestro partido y por el suyo, se dieran los pasos necesarios para sacar adelante el muelle de Puerto de la Cruz. Entonces se dotó de partida presupuestaria y se posibilitó salvar todas las dificultades que nos encontráramos en el camino para conseguir llegar hasta el momento actual, en el que estamos más cerca que nunca en la historia de conseguir sacar adelante este sueño", asegura Sandra Rodríguez.

Recuerda la portavoz nacionalista que "en los últimos cuatro años, los únicos que han puesto trabas para que salga adelante el proyecto han sido el partido del alcalde portuense en Madrid, echando por tierra los acuerdos a los que se había llegado con Costas para acelerar los trámites. Ahora nuevamente es el PSOE quien defenestra el proyecto al eliminar de los presupuestos insulares cualquier dotación económica al mismo tiempo que el alcalde de la ciudad ignora que los pasos dados, incluso la rebaja de categoría, con solución jurídica ya prevista, se han llevado a cabo para salvar la dotación presupuestaria y que los sueños de todos y todas los y las portuenses no se vea nuevamente truncados".

"Nuestro compañero Carlos Alonso (CC) ha sido el único garante de que Puerto de la Cruz tenga su muelle como lo queremos los portuenses. El propio alcalde reconocía en el pleno extraordinario celebrado por esta cuestión, que el Gobierno de Canarias no tiene ni va a tener ficha financiera para nuestra ciudad y nuestro muelle", lamenta la portavoz de CC.

"Miente el alcalde al afirmar que quiere un proyecto técnico que albergue el tránsito de pasajeros, mezclando cuestiones y tratando de confundir a los portuenses, ya que el proyecto técnico sí lo garantiza. Ese proyecto técnico que se aprobó, consolidó y desarrolló en el mandato anterior con el consenso de todos, también del partido socialista, en el ayuntamiento y en el resto de administraciones implicadas", recuerda Rodríguez.