Radio Taxi Laguna ve insuficiente la demanda para activar el tránsfer

El presidente de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, apuntó ayer que la demanda de pasajeros que existe en el municipio es insuficiente para la activación del denominado tránsfer, y recordó que hay unos requisitos legales para la puesta en marcha de ese sistema, que permite que los taxis de otras localidades operen en las calificadas como áreas sensibles.

Guanche expuso que la ley recogió en 2007 que los cabildos tenían que definir esos espacios. "¿Qué quiere decir? Significa que, al declararlas, los cabildos podrán mandar cupos de taxis de otros municipios a donde están los puertos y aeropuertos", detalló. "Y todos han hecho una regulación diferente; por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife ha sido en base a la oferta y la demanda", sostuvo el presidente de Radio Taxi Laguna, antes de señalar que, debido a ese motivo, los "contingentes" que se plantearon en aquel momento eran cero, es decir, que no se permitía la actividad de vehículos de otros lugares. "En Gran Canaria es todo lo contrario: pueden recoger indiscriminadamente previa contratación del servicio en una plataforma telemática, y ellos tienen un problema gordo, porque al final son 40 coches los que hacen el 80% de los servicios", comparó.

En 2014 hubo un cambio legislativo, con lo que el artículo 86 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias sumó varios puntos. Desde Radio Taxi Laguna expresaron que el tercero indica textualmente: "Para la declaración de áreas sensibles será necesario que los cabildos insulares motiven mediante un estudio socioeconómico que, según el nivel de demanda y oferta del servicio de taxi y su nivel de cobertura, determine que no son suficientes para atender las mismas y justifique la necesidad de establecer un régimen especial de recogida de viajeros fuera de su término municipal".

Francisco Guanche apuntó que es por eso que la postura de Radio Taxi Laguna es que, "en el peor de los casos, el Cabildo es el órgano que tendrá que hacer un estudio que acredite que los taxis no son suficientes y poner contingentes de tránsfer". Y agregó: "Nosotros decimos que ahora mismo es cero porque tenemos los servicios cubiertos". Al respecto, puso como ejemplo que desde el 15 de marzo de 2013 cuentan con dos días de descanso semanales, lo que lleva a que cada jornada no trabajen 72 taxis. "Al yo parar 72 vehículos es que, evidentemente, no tengo esa demanda de trabajo; si no, no pararía los coches", dijo.

"En Santa Cruz, que se han gastado ocho millones de euros en rescatar licencias, ¿cómo dicen ahora que vayan de otros municipios a recoger al puerto? ¿Quitan licencias porque tienes exceso y ahora dicen que vayan a recoger? No tiene mucho sentido", argumentó Guanche, que entiende que Miguel Ojeda, presidente de Élite Taxi, "comete un error tremendo al amenazar al Cabildo con parar el aeropuerto". Además, afirmó que el posicionamiento de la Federación Canaria del Taxi es que cada licencia trabaje en su municipio.