Tenerife bate todos sus récords de rodajes

El pasado 2019 fue un año de cine en Tenerife. De cine y de series, porque las grandes plataformas de streaming internacionales han descubierto las bondades y excelencias de la Isla como plató de rodaje y han empezado a traer muchas de sus producciones.

Además, la Isla batió el año pasado todos sus récords: acogió 151 rodajes que dejaron la friolera de 20 millones de euros. La Tenerife Film Commission (TFC), adscrita al Cabildo de Tenerife y encargada de promocionar la industria audiovisual, ofreció ayer el balance de la actividad cinematográfica de los últimos doce meses. Además, esta institución celebra sus primeros 20 años de vida con 16 nuevas empresas asociadas durante 2019. Ya suman un total de 66.

Entre las novedades que destacaron los responsables insulares está, precisamente, el desembarco de esas grandes plataformas: Netflix, Amazon y HBO. Las tres rodaron series el año pasado en el territorio insular y juntas dejaron el 56% de los ingresos totales contabilizados. Es decir, de los 20 millones que desembolsaron en 2019 la Isla todos esos rodajes, 11,2 millones corresponden a esas series producidas por las grandes plataformas de internet.

Concretamente, las primeras de estas producciones en rodarse en Tenerife fueron: La templanza, Sky Rojo, The One y The Head. "Como todos sabemos, la producción de grandes series es tendencia y en ese sentido la Isla no se ha quedado al margen", destacó el consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín Plata.

Los portavoces insulares se mostraron muy cautos a la hora de adelantar el nombre de las nuevas producciones que recalarán en la Isla este 2020. Sí que confirmaron que -como hasta ahora- Tenerife continuará alojando la grabación de grandes series internacionales. "Vendrán más producciones de este tipo. Estamos en conversaciones con varios proyectos. Esta no es una tendencia pasajera sino que se van a incorporar otras plataformas nuevas que surgen con fuerza. Habrá noticias en el futuro", adelantó el director de la Film Commission, Ricardo Martínez.

Con estas grabaciones, la Isla obtiene un doble beneficio. Por un lado, el de la promoción exterior gracias a las imágenes y los paisajes que se captan durante los rodajes. Por el otro, el importante beneficio económico y la creación de puestos de trabajo.

De hecho, según los datos arrojados ayer, estas producciones crearon a su paso por la Isla 2.400 contratos. De esos puestos, 1.500 fueron de carácter técnico. Este último dato destaca porque implica que mucho del personal necesario para el rodaje está siendo contratado entre la población local. De hecho, en los últimos años se ha fomentado la formación en el campo audiovisual y cada vez son más las empresas locales capaces de suministrar todos los recursos técnicos y ofrecerle el service a las productoras foráneas. El año pasado, 106 alumnos participaron en alguno de los seis talleres específicos impartidos por la TFC en este campo.

La templaza fue la primera de las series rodadas el pasado año en escenarios de La Laguna y La Orotava. Se trata de una producción de Atresmedia Studios y Boomerang TV para Amazon que se comenzó a grabar en agosto y que se estrenará a lo largo de este año.

La otra gran sorpresa de 2019 fue The Head, la superproducción que Mediapro, HBO Asia y Hulu Japón grabaron en unos estudios creados ex profeso en una nave de Los Majuelos el pasado septiembre. Allí recrearon una estación internacional dedicada a la investigación científica en la Antártida: Polaris VI. Noviembre fue, también, un mes muy agitado. Coincidieron en la Isla dos rodajes para Netflix: The One y Sky Rojo. La primera es una serie de diez capítulos basada en la novela homónima de John Marrs. Presenta un futuro distópico en el que un análisis de ADN se convierte en la mejor forma de encontrar pareja. La segunda trajo a la Isla a los actores Asier Etxeandia y Miguel Ángel Silvestre de la mano de Álex Pina, creador de La casa de papel. Trabajaron en varias localizaciones, incluido el antiguo cementerio en desuso de la playa de Las Teresitas, en la localidad de San Andrés.

Lo que sí que pudieron adelantar los portavoces insulares es que Sky Rojo volverá a la Isla en breve para rodar su segunda temporada. Lo hará, previsiblemente, en escenarios del sur. "Están trabajando en varios puntos del territorio nacional", precisó el director de la TFC.

Desde la institución insular continuarán trabajando para "homogeneizar" los procedimientos administrativos que las productoras deben cumplimentar para rodar en la Isla. Tienen que ser cada vez más ágiles y sencillos. Por ese motivo, la TFC se ofrece como organismo intermediador entre los responsables de la grabación y los distintos ayuntamientos, por ejemplo. "Es el momento para consolidarse como destino film friendly" y es necesario, además, "continuar con una potente estrategia de promoción externa y convertirnos en intermediarios y facilitadores entre la industria y la Isla para llevar a cabo una gestión ordenada de los rodajes", explicó el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez.

Pese a que la mayor parte del resto de proyectos tuvieron que ver con la fotografía (61 rodajes fotográficos) y la televisión (27 programas), en 2019 también se grabaron en Tenerife siete largometrajes. Destaca la producción de animación, que cada vez atrae a más empresas hasta Canarias. En 2019 se registró el mayor crecimiento en este ámbito desde 2015. En total, ya hay seis empresas de este tipo instaladas en la Isla y adscritas a la Film Commission. La incorporación más reciente es la francesa In Efecto. Se han creado cerca de 350 puestos de trabajo gracias a esta importante industria. En este capítulo destacan las series Momonster (nominada a los Premios Quirino) y Treasure Trekkers, ambas creadas en 2019 desde Tenerife

La producción canaria se mantuvo estable durante todo año. Destacan los rodajes de Hombres de leche (Volcano Films), La desgracia de Ron Hopper y Ellos transportan la muerte. En cuanto a los proyectos internacionales, los portavoces insulares pusieron como ejemplo la producción sueca Charter. Tampoco pasaron por alto la cinta Hasta que la muerte nos separe, donde Tenerife tiene un papel protagonista. Dirigida por Dani de la Orden, fue estrenada el viernes pasado en Santa Cruz. Superagente Makey, de Atresmedia y con Alfonso Sánchez al frente, también contó con Tenerife como lugar de filmación. Podrá verse en los cines este año.

En total, el año pasado se acumularon en la Isla 750 días de rodaje. Es otro máximo histórico en los archivos de la Film Commission.