Marco González (PSOE): "Se acabaron las mentiras respecto al nuevo muelle de Puerto de la Cruz"

El alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE), reitera su compromiso por una infraestructura portuaria con capacidad para el transporte de pasajeros "como quieren los portuenses", y responde así a las críticas del secretario general de Coalición Canaria en la ciudad turística y ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Marrero, al que recuerda que "algunos se tienen que acostumbrar a que con este nuevo gobierno municipal se acabaron las mentiras respecto al muelle".

"Se incumplió la hoja de ruta de manera reiterada, como bien saben los portuenses, y se les engañó continuamente al renunciar a un puerto de primera categoría, que es el que quiere y, sobre todo, el que necesitan esta ciudad y todo el Norte de la Isla", subraya Marco González.

El gobierno local (PSOE-ACP) recalca que no está dispuesto a "continuar con un relato que incurrió no sólo en mentiras sino también en incumplimientos de la hoja de ruta, que solo han causado frustración en todo el Norte de Tenerife".

"La realidad de los hechos ha superado con creces el umbral de frustración de todos los portuenses, que hemos asistido durante décadas a un espectáculo de mentiras que ha durado demasiado tiempo", afirmó el portavoz del grupo de gobierno y edil de Ciudad Sostenible, David Hernández, de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP).

Hernández también responde a Marrero que "en ningún caso se empezaría de cero", y que su equipo de gobierno será "riguroso y responsable con el futuro de la ciudad, porque la transparencia es y será nuestro criterio de actuación".

El gobierno anuncia que trabaja "desde el primer minuto" para ejecutar solo un proyecto que "se atenga a los requerimientos de Puerto de la Cruz". Y el alcalde concluye que "toca de una vez ser honestos y transparentes con una ciudadanía que no merece otra cosa que la verdad con respecto a su infraestructura portuaria".

González declaró a EL DÍA en una entrevista publicada este domingo que en el pasado "no se respetaron los acuerdos. Ahora no le corresponde al ámbito local seguir avanzando, depende de otras administraciones. No hay cambios de posición, sólo una realidad: CC y PP permitieron, a través de la Ley del Suelo, rebajar la categoría de nuestro muelle. Yo sólo trabajaré para que se continúe con un proyecto que recupere la categoría anterior. Tengo claro que no quiero para esta ciudad ningún muelle sin transporte de pasajeros. No lo creo yo ni mi gobierno".

Tras estas afirmaciones, Juan Carlos Marrero (CC) acusó al alcalde portuense, Marco González (PSOE), de "pretender empezar de cero con el proyecto del muelle". Y lamentó que "por un capricho" esta anhelada infraestructura "se retrasará al menos diez años más".