Airam Puerta: "La central hidroeléctrica resarciría el terrible daño de los áridos"

Llega joven a la Alcaldía, con más cuestiones que resolver y carencias que cubrir para la vida cotidiana de los güimareros que tiempo para desarrollar proyectos. En dos años será relevado en el cargo en cumplimiento de un pacto con CC que nació para devolver la cordura a la gestión.

¿Para cuándo y a cuánto ascenderá el Presupuesto 2020?

La previsión de su aprobación la estimo para finales del mes de febrero, donde el mismo tendrá un aumento superior al 4,3% respecto al ejercicio anterior.

Inicialmente eran unos dos millones, pero, finalmente, ¿qué cantidad pendiente de pago a proveedores encontró al llegar a la Alcaldía?

La cantidad fue ascendiendo hasta superar los 2,5 millones de euros, lo que supone casi un 15 % de la liquidación de nuestro presupuesto. Pero incluso, a día de hoy siguen llegando facturas que no se han abonado al no contemplar un expediente de contratación debidamente tramitado.

Lo grave era la falta de expediente que justificara parte de ese gasto. ¿Cuánto resta aún por pagar? ¿Se puede abonar?

En mi opinión, lo grave es permitir un encargo a una empresa utilizando nuestra condición de político. No podemos realizar ningún trabajo sin antes tener un contrato. De hacerlo, dejamos a nuestros empresarios en situación de indefensión y, lo peor, sufriendo la imposibilidad de cobrar en tiempo y forma. Hemos abonado más del 75% de los suministros, obras y servicios que nos encontramos tras la constitución del gobierno. Lo que resta, asfaltos, en general, aún no han demostrado las garantías de los servicios prestados, pero espero, tras el requerimiento, que en las próximas semanas terminen de subsanar y explorar la posibilidad de cobrar.

Hubo un momento en el que su gobierno pensó en acudir a la vía legal...

Reconozco que muchos me indicaron que no cargara con la responsabilidad de pagar las facturas que otros, de manera irresponsable, generaron en los meses previos a las elecciones, pero siempre me dije que no podía dejar de explorar la posibilidad de intentar abonar las facturas emitidas contra el ayuntamiento. Pagar lo que se debe no admite excusas. Eso no quita para mostrar mi indignación por la situación que me encontré. No podemos tratar a nuestras arcas públicas de esa manera, y, peor aún, enfrentarte a las posibles consecuencias judiciales que ello provoca por la vulneración sistemática de la Ley de Contratos. Tenemos este final casi feliz, a falta de subsanar algo por algunas empresas requeridas, porque pudimos armar un magistral decreto, que se amparó en la doctrina del Tribunal Supremo sobre las garantías de pago con la demostración de los servicios prestados.

Empleo, adaptar el Plan General, resolver el problema del Polígono y adjudicar servicios como agua y basura forman parte del programa de gobierno. Vamos por partes. ¿En qué estado está la formación del ente que se encargará de gestionar el área industrial más importante de la Isla?

Tenemos prioridades y esa lista responde muy bien a las necesidades destacadas de Güímar. En lo referente al principal polígono de la Isla, hemos avanzado al determinar, por unanimidad, que lo acertado es crear un consorcio como ente de mantenimiento. Además, ya he conversado con los dos alcaldes del Valle para explorar la posibilidad de llevar directamente la encomienda de gestión y, así, la constitución y mantenimiento de este motor económico insular.

El abastecimiento de agua y la recogida de basura llevan años esperando por un concurso. ¿Sabe hasta cuándo?

Hemos sacado la licitación del agua, a la espera de su adjudicación, y estamos inmersos en los preparativos del pliego del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, apostando por un sistema novedoso que espero sea orgullo de nuestros vecinos, que durante años han soportado un servicio insuficiente y lleno de precariedades. No les puedo fallar.

¿Qué proyecta con la revisión del Plan General?

Modificaciones puntuales para mejorar el sistema viario, apostar porque Güímar sea, también, un municipio turístico, cuestión en la que ya estamos trabajando ya que para eso somos el quinto de Canarias con mayor valor patrimonial; la desafección de diversas unidades de actuación imposibles de desarrollar y que causan perjuicios a nuestros vecinos, correcciones puntuales para ganar seguridad jurídica y un largo etcétera.

¿Utilizar varias canteras de áridos para crear la central hidroeléctrica de la Isla es una solución al problema de los barrancos?

Sin duda, este sí que era un proyecto acertado que defendió mi antecesora, Carmen Luisa, siempre y cuando tenga encaje medioambiental y la posibilidad de convivir con el futuro suelo agrícola que siempre hemos solicitado. Cumplido esto, apostar por un sistema eléctrico amparado en las energías renovables es una obligación que no podemos dejar de escapar. Esos 200 megavatios de energía limpia impulsarán a Güímar como el epicentro energético de nuestra sociedad canaria. Esto es más que un sí, es una declaración pública que realizo a la hora de solicitar a nuestro gobierno regional e insular que aproveche esta situación de incalculable valor para nuestro municipio, y, con ello, deshacer el terrible daño medioambiental que la extracción de áridos provocó en nuestros barrancos durante años. Por cierto, árido que sirvió para hormigonar el desarrollo de nuestra Isla.

¿Qué puede hacer su gobierno para que se cumpla la sentencia contra los areneros?

Llevamos este asunto al pleno de noviembre, donde acordamos, por unanimidad, exigir a la Consejería de Industria la resolución de los cuatro planes de restauración para cumplir el fallo judicial de restaurar el orden medioambiental perturbado. El plazo de dos años fijado por el poder judicial se incumplió. No obstante, esta semana tendré un encuentro en el Parlamento para tratar el asunto.

¿El desempleo es el mayor problema de Güímar?

Buscamos generar empleo a través de nuestro valor añadido: patrimonio, arqueología, gastronomía y enología y futuras inversiones energéticas que generen trabajo estable y rentable. Por otro lado, impulsamos medidas públicas de empleo para apalear los inaceptables índices elevados de desempleados que tenemos. Para ello, no hemos dejado de invertir dinero público en los planes de formación y convenios.

Santa Lucía, ¿un problema para los vecinos y para usted en vías de solución?

Por muchos años fue un problema sin solución, ahora es una demostración de que los problemas se combaten para que se resuelvan. Solo queda esperar unos meses hasta que terminen las obras y cerrar el expediente. Como dije, teníamos que dar a conocer el problema si queríamos resolverlo. Creo que hemos combatido el problema aportando una solución donde nuestro Cabildo, a través del vicepresidente Enrique Arriaga, ha demostrado sensibilidad.

¿Ha levantado reparos?

Esta figura administrativa es legítima, pero su uso debe justificarse siempre. En caso contrario, sería un error echar mano de él porque podrías incurrir en presuntas irregularidades. Dicho esto, tras iniciar las providencias para contratar servicios esenciales para el municipio, reparados desde hace años, la respuesta es sí.

El PP está empeñado en poner en entredicho a su primer teniente de alcalde por la contratación de un familiar por parte de Femete. ¿Le genera dudas?

Ya dije cuando me preguntaron en el pleno, máximo respeto a mi compañero y, por supuesto, presunción de inocencia con cualquier cuestión judicializada.

El 13 de junio de 2021 debe dejar la Alcaldía a CC. El PP se empecina en que eso no ocurra.

Pues cada vez queda menos para que eso no suceda y, de momento, no veo motivos para incumplir lo acordado.

¿Qué balance espera entregar a Gustavo Pérez?

Queremos llegar a la mitad de la legislatura con el ayuntamiento saneado, sin deuda y cumpliendo la regla de gasto, en equilibrio presupuestario y reduciendo el periodo medio de pago por debajo de los 30 días. Quisiéramos tener todos los servicios licitados con un perfecto dimensionamiento para garantizar su eficacia, zonas de aparcamientos, más agentes policiales, mejora notable en la red de saneamiento, subvenciones a todos los clubes y asociaciones y, por supuesto, multitud de obras de interés para el desarrollo urbanístico de Güímar, como la apertura de calles, paseos peatonales, repavimentaciones e, incluso, peatonalización de alguna de las calles más distinguidas del centro.