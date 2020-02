La Fiscalía pide 13 años para Pedreira por el desfalco a Sinpromi

La Fiscalía pide a Andrés Hernández Pedreira, único acusado por el presunto desfalco en las cuentas de la Sociedad Insular para la Promoción de las personas con discapacidad (Sinpromi), 13 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documento oficial por un presunto desfalco que asciende a cerca de 1,7 millones de euros. El Ministerio Público también solicita una inhabilitación de 25 años y una indemnización para el Cabildo insular de más de 1,2 millones de euros.

El juicio oral por el presunto desfalco en las cuentas de Sinpromi, entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, está previsto que comience el próximo 11 de marzo, a las 10:00 horas, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Un proceso que se llevará a cabo con un Tribunal del Jurado, cuyos miembros se elegirán el 17 de febrero.

Un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, hecho público ayer, recoge los escritos de calificación provisional del Ministerio Público, la acusación particular y la defensa del investigado en este procedimiento, en el que se acusa al exdirector financiero de Sinpromi, Andrés Hernández Pedreira, de unos delitos que se habrían cometido entre 2010 y 2014, según sostiene el equipo jurídico que representa al Cabildo de Tenerife.

Al exdirector financiero de la entidad pública, se le atribuye la apropiación de más de 960.000 euros de la gestión de los aparcamientos de la plaza del Cristo de La Laguna y los anexos al Hotel Mencey y el estadio Heliodoro Rodríguez López. Además, también se le acusa de haberse apropiada de 640.985 euros de la venta de los bonos de la empresa de guaguas Titsa en la tienda de Sinpromi ubicada en el aeropuerto Tenerife Sur.

El acusado también habría elaborado presuntamente cheques falsificados con la firma de la entonces consejera delegada de la entidad por valor de 83.160 euros. Unas cantidades que fueron derivadas al club de fútbol sala Uruguay que por entonces Hernández Pedreira presidía.

Según las pruebas presentadas contra Hernández Pedreira, y en relación con la falsificación de seis cheques por valor de 83.160 euros, el acusado fue asumiendo cada vez más riesgos al considerar que no estaba levantando sospechas, así que las retiradas de dinero no solo eran cada vez más numerosas, sino que se producían en plazos cada vez más cortos. Así, las fechas de los cheques comienzan el 4 de julio de 2014 por un importe de 12.000 euros; el 1 de agosto de 2014, con un importe de 12.000 euros; el 8 de agosto, con un importe de 15.630 euros; el 25 de agosto, con un importe de 14.530 euros; el 28 de agosto, con un importe de 12.000 euros, y el 2 de septiembre, con un importe de 17.000 euros.

Según el auto, Hernández Pedreira cambió la forma de recaudación de los aparcamientos de la sociedad para hacerse con los fondos. De esta manera, de ingresarse en la cuenta bancaria habitual para ser retirados por él mismo que acudía a los aparcamientos varias veces a la semana.

En el auto se recogen, además, las diferentes cuantías de dinero que recaudaba el hoy acusado y que no hacía constar en ninguno de los libros de contabilidad de Sinpromi, por lo que no aparecieron en las auditorías de esta entidad hasta que se hizo una investigación más a fondo. El procesado argumentaba que los asientos se debían realizar en sociedades insulares tales como Gestur, para que no constaran recibos ni otros documentos en Sinpromi.

La acusación particular también detalla las diferentes cuantías que fueron retiradas de forma irregular por Hernández Pedreira. En este ámbito, la representación letrada del Cabildo de Tenerife acusa al exdirectivo de Sinpromi de haber defraudado 1,6 millones de euros en total. De ellos, 538.747 euros fueron retirados del parking Mencey; 421.695 euros, del parking de El Cristo de La Laguna; 638,95 euros del parking Estadio Heliodoro Rodríguez López; de la venta de bonos de Titsa, la cantidad defraudada se elevó hasta los 640.985 euros. La Corporación insular incluye en el desglose de las cantidades defraudadas, los seis cheques por valor de 83.160 euros que Hernández Pedreira liquidó entre el 4 de julio y el 2 de septiembre de 2014.

La acusación particular que ejerce Sinpromi solicita 14 años de cárcel y 26 años de inhabilitación. La defensa, por su parte, solicita la libre absolución.