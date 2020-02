Un módulo de Tenerife I acogerá a inmigrantes

Un módulo de la antigua cárcel Tenerife I, ubicada en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife, se abrirá de forma "inminente" como centro para la atención de inmigrantes para hacer frente al repunte de personas sin papeles que han llegado a las costas canarias durante los últimos meses. Así lo comunicó ayer el presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, tras un encuentro mantenido en Las Palmas de Gran Canaria con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como con representantes de cabildos, municipios y del tercer sector, en el que se abordó la situación migratoria en el Archipiélago.

El anuncio realizado por Torres se produce tras la complicada situación que se ha vivido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, también en la capital tinerfeña , durante las últimas fechas. El repunte en la llegada de inmigrantes a las Islas, unido al cierre de los centros de Fuerteventura y Gran Canaria -se reabrió en noviembre del año pasado- ha motivado que, en ocasiones, este recurso haya estado saturado o al límite de su capacaidad. De hecho, en algunos momentos se han realizado liberaciones de personas sin papeles y se han registrado fugas de grupos numerosos.

Durante los últimos días, además, se han intensificado las quejas de diversos colectivos sobre la situación de los internos en estos centros. Una de las más contundentes la hizo pública el juez de control del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas, Arcadio Díaz Tejera, que definió este recurso como "una cárcel de la dictadura".

La información adelantada ayer por Ángel Víctor Torres generó rechazo en la capital tinerfeña. Partido Popular, Coalición Canaria y la asociación de vecinos Azorín, cada cual con sus argumentos, mostraron su desacuerdo con esta posibilidad, que ya se barajó en el año 2002 con el PP al frente del Ejecutivo estatal. Guillermo Díaz Guerra, portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Santa Cruz, recordó que durante la tramitación del Plan General de Ordenación de la capital ya se barajó la posibilidad de que esas instalaciones debería recuperarlas el municipio y convertirlas en un centro multiusos para los vecinos de esta zona de la ciudad.



Rechazo en el PP y CC



Díaz Guerra detalló que cuando el PP contempló, hace 18 años, destinar este recurso a centro de inmigrantes fue porque llevaba meses en conversación con las autoridades locales pidiéndoles que facilitaran un espacio donde poder construir un centro de inmigrantes. "Pero ante las reticencias de la Corporación insular a hacerlo, el Gobierno dio un ultimátum y en diez días ofreció suelo en el que hoy está ubicado el CIE de Hoya Fría", recordó. El portavoz del PP dijo que su formación defiende "que se establezcan negociaciones con el Cabildo y los ayuntamientos para analizar la posibilidad de reubicar el centro en otros lugares o de ampliar el existente".

No obstante, aclaró que lo que urge es que el CIE de Gran Canaria esté "a pleno rendimiento" y que reabra el de Fuerteventura. "No hay que olvidar que gran parte de los inmigrantes llega a Canarias lo hace a través de la otra provincia y que desde ahí deberían ser reenviados al continente o repatriados", aclaró Díaz Guerra. "Tenerife no debería convertirse en el alojamiento de todos estas personas que llegan a las Islas, máxime cuando la repatriación se está haciendo de una manera supuestamente fraudulenta o ni siquiera se llega a realizar, con lo que los inmigrantes se quedan a los cuarenta días en la calle, sin recursos ni papeles", concluyó.



La sorpresa de Bermúdez



En esta línea, el presidente del grupo municipal de Coalición Canaria (CC), José Manuel Bermúdez, sostuvo que la solución no está en abrir nuevos centro de internamiento. "Me sorprende mucho que el PSOE, que en la capital ha planteado cerrar los CIE, se plantee que el municipio disponga de otro recurso como este", apuntó. "Muchas personas se han manifestado ya sobre el tratamiento que tienen estas personas en estos centros. La solución está en repatriar, siempre que se pueda, agilizando los acuerdos internacionales; y si al final salen a la calle, la alternativa son programas de atención integral", concretó el exalcalde de Santa Cruz, quien sentenció que "no estamos de acuerdo con que se abra otro centro así en la capital".

También se mostró en desacuerdo con el anuncio del jefe del Ejecutivo canario José Luis Guzmán, presidente del colectivo vecinal Azorín. "A priori, no estamos de acuerdo ni ética ni estéticamente", dijo el dirigente vecinal. Guzmán hizo mención a los acuerdos entre el Ayuntamiento, el Diputado del Común y los vecinos para tratar de buscar recursos, como pisos tutelados o centros sociosanitarios, para las personas sin hogar que suelen habitar en el barrio. "No lo vemos adecuado", sostuvo el presidente de la AV Azorín, quien insistió en que la "reconcentración" es un error. Azorín y su entorno acogen ya varios recursos sociales.

"Posiblemente se vaya a producir un rechazo, otra vez, generalizado y se van a producir problemas", apuntó. "El presidente del Gobierno debería replantearse estas cosas con algo más de sensatez", puntualizó. "Quizás no hubiese estado de más consultar con las asociaciones de vecinos de la zona", añadió.



Un módulo sin ocupación



El módulo de madres de Tenerife I se creó para que las mujeres con hijos o embarazadas condenadas a prisión tuvieran una unidad especial en la que cumplir la pena fuera de Tenerife II. Con el paso del tiempo, sin embargo, se concluyó que había pocas madres internas y las que estaban eran derivadas a otros centros, con lo que no resultaba rentable mantener un servicio de vigilancia y poner esas instalaciones en marcha. En estos momentos, el centro, que pertenece a Instituciones Penitenciarias, está vacío.