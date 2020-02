Senante dejará la gerencia del Consorcio el próximo 5 de marzo

El gerente del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación Turística de Puerto de la Cruz, Fernando Senante, dejará el cargo el próximo 5 de marzo por motivos estrictamente personales. Fuentes de esta entidad han confirmado a EL DÍA que Senante ha preferido dejar el cargo para que lo ocupe otra persona que pueda mantener el alto ritmo de trabajo necesario en una etapa clave para el desarrollo del segundo Plan de Modernización y Mejora (PMM II), el proyecto del parque San Francisco o la rehabilitación del antiguo hotel Taoro.

Estas mismas fuentes señalan que la confianza en Fernando Senante se mantenía por parte de los nuevos dirigentes del Cabildo y del Ayuntamiento portuense, que respetan una decisión basada "únicamente en circunstancias personales".



Una figura clave



Senante ha sido una figura clave para el Consorcio portuense, de cuya gerencia se ha encargado durante dos etapas que suman casi 8 años: entre marzo de 2011 y febrero de 2014, y entre septiembre de 2015 y marzo de 2020.

La renuncia de Senante se conocía interiormente desde hace semanas, pero se optó por iniciar, de forma paralela, el procedimiento de selección del nuevo gerente de manera que la actividad del Consorcio no se vea afectada.

La salida de Senante se hará efectiva el día 5 de marzo, apenas dos días después de que se cierre el plazo de entrega de candidaturas para el puesto, que expira el día 3 del mes que viene.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó precisamente ayer el anuncio del procedimiento de libre designación para la provisión del puesto de trabajo de gerente del Consorcio Urbanístico de Rehabilitación de Puerto de la Cruz.

Entre los requisitos que se plantean para el cargo, los aspirantes deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo de las administraciones públicas, del grupo A1 o subgrupo A1, o profesionales del sector privado, con más de cinco años de experiencia, de nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea, licenciados en derecho o arquitectos superiores, "o de aquellos otros grados universitarios homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional cuyo contenido sea equivalente a las licenciaturas citadas".

El alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE), agradeció la labor desarrollada por Senante y mostró su confianza en que el relevo en el cargo no generará ningún retraso ni inconveniente en los proyectos que están en marcha: "Las personas que lideramos las instituciones u organismos públicos no somos imprescindibles. Es verdad que ha hecho un gran trabajo y que hay que agradecerle su ilusión y su profesionalidad y todo lo que hizo por el Puerto de la Cruz, pero su relevo no debe afectar a ningún proyecto ni al funcionamiento de la entidad, que depende de tres administraciones".

En cuanto a los tiempos previstos para el nombramiento del nuevo gerente, Marco González subrayó el interés en que "este relevo se haga de la forma más natural y rápida que sea posible".



"No hay riesgo de desaparición"



González respondió ayer al presidente del PP portuense, Ángel Montañés, y negó que la continuidad del Consorcio de Puerto de la Cruz esté en riesgo: "No corre peligro, en absoluto, ni el Consorcio ni el Puerto. Lo que le ocurre a Ángel Montañés es que tiene miedo de que gobiernen otros".

El Cabildo de Tenerife, que ostenta la presidencia del Consorcio portuense, emitió en la tarde de ayer un comunicado en el que recuerda que la entidad conformada por el Gobierno de Canarias, el propio Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz también tiene las bases de la convocatoria publicadas en el tablón de anuncios de la web de Consorcio urbanístico y en la sede electrónica insular.