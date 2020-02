CC reclama que se licite el reasfaltado de las autopistas de Tenerife de forma urgente

El grupo nacionalista Coalición Canaria-PNC del Cabildo solicita que la Corporación insular licite los proyectos de rehabilitación de las carreteras TF-1 y TF-5 de manera inmediata ante el deterioro que sufren las vías. El grupo nacionalista recuerda que estas actuaciones, que suponen una inversión conjunta que ronda los 32 millones de euros, estaban proyectadas desde julio del pasado año y que están pendientes de licitar.

CC-PNC denuncia la desidia de Pedro Martín y asegura que "no ha hecho nada en las carreteras desde que llegó al Cabildo, solo ha ido a sacarse fotos a los proyectos que ya estaban en marcha desde el pasado mandato y no ha sido capaz de hacer nada". Los nacionalistas recuerdan que se trata de las dos vías más transitadas de la Isla, cuyo firme tiene que ser rehabilitado de manera inmediata. " Todavía no se han licitado las actuaciones, por lo que los trabajos van a tardar porque habrá que realizar los trámites y cumplir los plazos para adjudicarlas y ponerlas en marcha", denuncian.

El grupo nacionalista señala que "a Pedro Martín se le llenó la boca criticando el estado de las carreteras, pero en siete meses no ha aprobado ni una licitación cuando había una docena de proyectos preparados para sacarlos adelante". Además, evidencian que se han celebrado 28 Consejos de Gobierno desde agosto del pasado año en los que se han tratado 80 puntos de Carreteras y ninguno ha sido para licitar una obra.