La oposición de Granadilla se une para acusar al alcalde de vulnerar sus derechos

La oposición de Granadilla de Abona -formada por PSOE, Cs y Sí Podemos- acusa públicamente al alcalde del municipio, José Domingo Regalado (CC), de "vulnerar de manera intencionada los derechos fundamentales" de estas formaciones por no convocar el pleno ordinario que debió celebrarse el pasado enero, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local (ROF) y el Reglamento Orgánico de Granadilla de Abona.

Jennifer Miranda (PSOE), Pedro Hernández (Sí Podemos) y Adán García (Cs) manifiestan que el gobierno municipal (CC-PP) trata de evitar el control y fiscalización de su labor, "dado que en los últimos meses se han producido numerosas y graves irregularidades en la gestión de las áreas municipales, así como en la prestación de servicios públicos esenciales, respecto de las cuales se omite reiteradamente la respuesta en cada sesión plenaria".

Las formaciones políticas enumeran como tales "la cancelación de pruebas deportivas de reconocido prestigio, la no licitación de las actividades extraescolares dejando a niños y niñas sin éstas durante más de dos meses, la flagrante desatención de la vida de las personas ante la ausencia de medidas para que se cumpla el contrato de seguridad en las playas y la autorización de la concejal responsable para que se instale un mercadillo sin los informes técnicos preceptivos".

Los tres partidos rubrican una propuesta conjunta "para que se diriman responsabilidades por la no convocatorio de la sesión plenaria ante el grave incumplimiento intencionado del gobierno".

El gobierno responde

La portavoz del gobierno municipal de Granadilla de Abona, María Candelaria Rodríguez, manifiesta su sorpresa ante las declaraciones de la oposición, especialmente por las de la portavoz socialista, Jennifer Miranda, en las que recriminan la no celebración del pleno ordinario de enero. La edil nacionalista le recuerda al PSOE que, gobernando los socialistas, en 2015 se celebraron cinco de los 11 plenos que tenían que convocar, cifra que se redujo a cuatro durante los primeros nueve meses de 2016. En 2017, CC y PP normalizaron la situación, apostilla.

"La oposición en Granadilla de Abona solo busca titulares y hacer ruido en un tema del que ellos sentaron cátedra en el municipio", asegura Candelaria Rodríguez, quien reprocha a la portavoz socialista que fuera "la única que ha presentado alegaciones al presupuesto de 2020, justo el último día de exposición pública, con el único objetivo de demorar la aprobación del mismo y que no se puedan iniciar todas las acciones previstas. Es por lo que nos preguntamos que si lo que persigue realmente es la mejora del municipio o poner piedras en el camino".