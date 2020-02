Rivero "La piscina del Pto de la Cruz puede ser siempre deficitaria"

¿Se han resuelto los retrasos en la tramitación de las becas?

Es un retraso que se venía arrastrando desde hacía muchos años debido al incremento de solicitudes unido a la falta de personal. No se habían adoptado las medidas de refuerzo y en el Cabildo ni siquiera se cubrían las vacantes. Quiero recordar que aquí se trabajaba con una hoja de Excel anotando una a una la puntuación. El Cabildo tiene que tener herramientas para gestionar las becas y subvenciones y en eso se está trabajando también, creando una herramienta que agilice los procesos.

¿Cómo va el proceso este año?

De hecho, vamos bastante adelantados en esta anualidad. En breve vamos a tener buena parte de las becas solventadas.

¿Se ha incorporado alguna nueva beca para este curso?

No, nos gustaría potenciar las que van dirigidas a la Formación Profesional Dual, pero todavía estamos valorando, porque dada la importante demanda que hay de becas de inmersión lingüística las hemos potenciado. Pero estamos barajando cómo potenciar las de FP, porque creemos que la formación se debe adecuar a la demanda laboral.

¿Cuáles serán las principales actuaciones del Plan Insular de Infraestructuras Culturales en 2020?

El Plan se financia con el MEDI que ha sufrido un recorte en los presupuestos, que ha determinado que este año comprenda 4,1 millones de euros. En este caso, está presupuestada la ejecución del cine teatro de Buenavista y del centro cultural de Abades en Arico. Vamos a trabajar con el Ayuntamiento para invertir al menos 118.000 en una reforma del Teatro Guimerá en Santa Cruz. Se necesita abordar la reforma del peine escénico del Centro Cultural de Adeje y del local de ocio de La Vera. También está la reforma del cine de Fasnia, la del Teobaldo Power, en la escuela de música de Granadilla de Abona y el auditorio de Los Silos. Estos son las actuaciones que ya tienen los proyectos terminados, pero también hay un compromiso en esta legislatura de apoyar la rehabilitación del Ateneo de La Laguna y del Círculo de Bellas Artes.

¿Hay fondos en el presupuesto para acometer estas dos últimas actuaciones?

Ahora mismo hay consignados para iniciar el proyecto del Ateneo y hay dotados 300.000 euros al menos para la rehabilitación del Círculo de Bellas Artes. Esto va a requerir también del apoyo económico del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos, que también están dispuestos. Además, hay que alcanzar los acuerdos oportunos con los representantes de ambas instituciones.

¿Confía en que se pueda llegar a un acuerdo?

Todavía no lo hemos hecho, las conversaciones están a expensas de la entrada en vigor del presupuesto. Además, hemos pedido un informe jurídico que trasladaremos a los representantes para saber cuál es el sistema más adecuado jurídicamente para arbitrar el convenio.

¿Se podrán comenzar las obras este año?

Yo espero que sí. En el caso del Ateneo todavía no hemos recibido la estimación de la obra. En el Círculo hay un proyecto, que si se considera el más adecuado podría hacerse la rehabilitación de forma más ágil.

¿Ha conseguido mejorar las subvenciones para el deporte este año?

Estamos especialmente preocupados por las ayudas al desplazamientos y por el deporte base. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de compromisos con clubes y federaciones y esos importes tenemos que asegurar que lleguen. Estamos un poco lastrados, porque los equipo de gobierno anteriores prometieron que iban a llegar una serie de fondos y los tenemos que respetar y mantener, porque tenemos que garantizar que no atraviesan por dificultades económicas.

¿Impide esto que se potencien las subvenciones en otras categorías?

Que se puedan incrementar otras líneas de subvención. Estamos ajustando para que haya dinero para todos, pero es complicado. Ten en cuenta que se habían vaciado un poco las líneas de subvención para incrementar las de patrocinio. Jurídicamente las líneas de patrocinio han generado muchos problemas. Desde principios de 2019 hay patrocinios que están en intervención con reparos. Económicamente no puedo dar más dinero a un patrocinio que el retorno publicitario que eso supone. La elección de la herramienta del patrocinio ha sido empleada de manera inadecuada. El anterior equipo de gobierno no supo solventar esta situación y estamos tratando de hacerlo nosotros. No se puede estar incumpliendo la normativa levantando reparos que no procede levantar. Queremos fomentar la actividad deportiva y eso debe ir por la línea de la subvención. Así que lo que baja del dinero de patrocinio sube de subvención.

¿El equipo de gobierno anterior abusó del patrocinio?

Se estaba utilizando inadecuadamente la línea del patrocinio. Existían reparos difícil de solventar en el área de Intervención del Cabildo. La herramienta jurídica tiene que ser la adecuada y se produjo un atasco importante desde mayo de 2019 al utilizar una herramienta que no permitía que esos fondos llegaran a los clubes.

¿Cuál cree que fue el motivo para utilizar esta herramienta en lugar de otra?

Pregunta al equipo de gobierno anterior por qué volcaron casi toda la financiación deportiva por la línea del patrocinio y cada vez menos a la subvención. También puede ser una decisión política. Por mi formación jurídica, lo que sí he exigido en todas mis áreas es que se cumpla la legalidad.

¿Ha detectado que se estaba cometiendo alguna ilegalidad?

Es demasiado grave hablar de ilegalidad, hablo de irregularidades administrativas. No hablo de delitos, hablo de infracciones procedimentales que son irregularidades administrativas, que pueden dar lugar incluso a responsabilidades administrativas de quienes las tramitan.

¿El proyecto del Centro Insular de Deportes Acuáticos en Puerto de la Cruz está sobredimensionado?

He visto un informe de viabilidad de 2017 que no comprende todos los gastos que lleva en mantenimiento la puesta en funcionamiento de una piscina de dicha naturaleza. Además, prevé que se van a desplazar de casi todos los municipios aledaños. Veremos lo que dicen los próximos informes, pero nos podríamos incluso encontrar con la sorpresa de que, en realidad, esa infraestructura necesitara permanentemente del apoyo económico público a déficit para su sostenimiento.

Si finalmente los informes consideran esto, ¿hay posibilidad de que se modifique el proyecto?

No, cuando llegamos y vimos la circunstancia plantee a Gestur si era posible modificar algunas partes para adecuarlo a otras necesidades como el uso diario de la piscina por parte de personas que no fueran profesionales. Y me comentaron que modificar el proyecto significaría volver a empezar y que esta piscina no vea la luz en esta legislatura. Se toma la decisión de que como no es posible modificarlo en un plazo razonable no es posible acometer ninguna mejora o modificación.

Pero ¿es lógico seguir impulsando infraestructuras que van a ser deficitarias?

No sería la única de la Isla. Por eso hay que valorar cuáles se acometen y cuales no. Ahora mismo en mis áreas no hay proyectadas infraestructuras semejantes y comprendemos que se debe priorizar la acción social.