Instalan señales con mensajes sobre la igualdad en varios centros educativos

La concejala de Igualdad de Los Realejos, Macarena Hernández, y el concejal de Juventud, José David Cabrera, visitaron ayer uno de los centros educativos de Secundaria del municipio, en concreto el IES Mencey Bencomo, donde ya se han instalado las dos señales, emulando las de tráfico, con mensajes de concienciación en materia de igualdad entre la comunidad educativa. Estas también estarán en CEO La Pared, IES Realejos e IES Cruz Santa.

"Bajo la ilustración de unas margaritas y las preguntas básicas de ¿Por qué me quiere? y ¿Por qué no me quiere? se construyó esta campaña ideada por jóvenes de la localidad con el fin de aportar argumentos en favor de la igualdad", explica Hernández.

José David Cabrera añade que "se trata de una primera fase de visibilización de la campaña, ya que se prevé crear e instalar nuevas señales de este tipo en otros espacios públicos del municipio, así como iniciar en las próximas semanas el reparto de los 10.000 posavasos con los mismos lemas de la campaña en establecimientos de restauración de manos de los propios jóvenes de Los Realejos".

"Gracias a la creatividad y conciencia social de la juventud realejera disponemos de recursos para promover la lucha contra la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, sea física, verbal o psicológica, y en pro de la igualdad, por lo que en coordinación con diferentes áreas municipales hemos impulsado la inserción de estos mensajes en otros formatos para redes sociales y cartelería", expone Cabrera.

Cabe citar que esta iniciativa se combina además con unidades didácticas y formación en los centros educativos señalados para fomentar entre el alumnado su capacidad de analizar las desigualdades de género y las conductas sociales que se perpetúan en las relaciones con sus iguales.

Entre los mensajes que se utilizan en las ilustraciones, en concreto entre los positivos y que dan respuesta al ¿Por qué me quiere?, destacan "Nos escuchamos", "Muestra afecto", "Porque me quiero", "No hay celos", "Positivismo", "No me guarda rencor", "Me acepta", "Cariño mutuo" o "Se preocupa por mí". Por contra, entre los mensajes que advierten de peligro y que darían respuesta al ¿Por qué no me quiere?, aparecen otros como "Se ríe de mí", "Me controla", "Me utiliza", "Por mi físico", "Me humilla", "Me pega", "No respeta mis amistades" o "Me chantajea".

La campaña cuenta, además, con el aval de la mesa del Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual, integrada por representantes del Ayuntamiento, pero también del Centro de Salud, del profesorado de los centros de Secundaria, de Antad o del Taller Ocupacional. Asimismo, fue llevada y debatida en el seno del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, adhiriéndose a la propia iniciativa y comprometiéndose a hacerla más extensiva.