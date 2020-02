Tenerife apoya a sus pueblos con menos habitantes para agilizar su gestión

Dalia Guerra

santa cruz de tenerife

El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha por primera vez una Estrategia de Asistencia Integral a los Municipios, con el objetivo de reforzar el aparato administrativo de los ayuntamientos de la Isla. Así lo anunció ayer la consejera de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, quien explicó que se centrará en dos pilares, la puesta en marcha de un Plan de Modernización de la Administración Municipal y la creación de una oficina especializada que dará asesoramiento técnico y apoyará a las corporaciones para desbloquear la tramitación de determinados procedimientos.

Para llevar a cabo esta estrategia, el Cabildo destinará 1,5 millones de euros de los que 920.000 euros se invertirán en el programa específico de modernización, mientras que el resto se destinará a financiar las estructuras de personal que van a dar soporte a los servicios de asistencia.

Para Pérez el desarrollo de estas acciones es determinante, ya que la falta de personal en algunos ayuntamientos, sobre todo en los 19 que cuentan con menos de 20.000 habitantes, está ocasionando a diario problemas en el desarrollo de la gestión de muchos proyectos. La también vicepresidenta insular puso algunos ejemplos de cómo la falta de funcionarios con habilitación de carácter nacional, entre los que se encuentran los interventores o secretarios, ocasiona que no se tengan al día las cuentas o que no se puedan celebrar plenos.

Una situación que corroboró el director insular de Hacienda, José Isaac Gálvez, que ha sido interventor tanto en el Ayuntamiento de Santa Cruz como en el de Vilaflor y conoce las dificultades a las que se enfrentan los municipios más pequeños. "Muchos de ellos no tienen personal para sacar adelante los presupuestos y sin un funcionario que de fe pública, los alcaldes no pueden dictar resoluciones ni tienen el asesoramiento jurídico necesario para contratar", sostuvo.

De esta manera, la oficina que creará el Cabildo tratará de solucionar esta carencia de personal destinando sus propios funcionarios de cuerpos nacionales para que actúen como interventores o secretarios de manera itinerante y presten servicios a estas corporaciones.

Este departamento, según explicó la directora insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, Lidia Pereira, prestará apoyo no solo técnico sino también económico, administrativo y jurídico. "Colaborará para la realización de informes o expedientes de especial complejidad, como los de materia urbanística", detalló.

La responsable también comentó que esta falta de personal incide muchas veces de forma directa en el funcionamiento de la propia administración local y en el servicio que prestan a los ciudadanos, ya que se encuentran, por ejemplo, con problemas a la hora de elaborar los pliegos técnicos para prestar servicios como el de la limpieza o recogida de residuos.

El otro bloque en el que se sustenta esta estrategia es la puesta en marcha de un Plan de Modernización de la Administración Municipal. El director insular, Daniel González, comentó que la situación de las sedes electrónicas de los ayuntamientos de la Isla es muy variada y mientras que en los municipios más grandes está más desarrollada, aquellos con menor capacidad de gestión "suelen tener solo un recurso informatizado o ninguno". Por eso, este plan, al que se ha destinado 920.000 euros para este año, quiere "ayudar a estos municipios a disponer de todos los recursos a los que tienen derecho los ciudadanos".

De esta manera, se trata de homogeneizar el acceso a la administración electrónica de todos los ciudadanos de Tenerife "con independencia de dónde vivan" y al mismo tiempo se implementarán las herramientas para proteger estos recursos de los ataques informáticos.

González añadió que este plan ya ha sido aprobado y que ahora los ayuntamientos disponen de 15 días para solicitar su adhesión. Pasado ese periodo, comenzarán los trabajos de coordinación con los ayuntamientos para definir el catálogo de servicios que les va a prestar el Cabildo en el año 2021 y los siguientes.