La Agrupación de Vecinos denuncia la baja ejecución del capítulo de inversión

La Agrupación de Vecinos Granadilla de Abona denuncia públicamente el incremento sistemático del presupuesto de inversión y la también sistemática reducción del nivel de ejecución del mismo. Soledad Díaz, presidenta de esta formación política local, recuerda que el gobierno municipal (CC-PP) contempló tres millones de euros para este fin en 2018, cifra otros 3,7 en el año en curso y 3,6 millones en 2019.

Sin embargo, el grado de ejecución de estas partidas fue solo del 50% en 2018. Entre las actuaciones no realizadas "estaban la sala velatorio y el Secadero del casco de Granadilla, además del Hogar Funcional de San Isidro".

De los 3.600.000 euros contemplados el año pasado, ejercicio electoral, 800.000 euros estaban destinados para construir el Hogar Funcional y 1.200.000 para la sala velatorio del casco urbano granadillero, "de la cual llegaron a colgar un panel informativo con las fechas de inicio y de finalización de la obra. A fecha de hoy, ni edificación, ni cartel ni se sabe dónde está el dinero". En el lado positivo, la Agrupación de Vecinos señala que sí se lleva a cabo la rehabilitación del Secadero, "obra cofinanciada con el Cabildo donde el Ayuntamiento solo se hace cargo de un 20%". La ejecución de la inversión fue del 40%.

En el ejercicio en curso, el gobierno municipal contempla 3,7 millones para inversión, incluyendo la sala velatorio y 1.650.000 euros (45% de la partida) "para algunos barrios".

"No se puede presupuestar una obra durante tres años seguidos y no haber puesto ni una piedra . Lo que dice mucho de nuestros gobernantes", señala Soledad Díaz, quien se queja de que el grupo de gobierno no les facilita información económica alguna, a pesar de solicitarla formalmente.