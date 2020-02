El Rosario desconecta la conducción de aguas industriales de La Campana

Durante la mañana este jueves, el Ayuntamiento de El Rosario ha procedido a cortar la tubería que llevaba las aguas residuales industriales del polígono La Campana hacia el pozo fisurado Costanera I. Los trabajos de desconexión de la citada conducción de aguas son "imprescindibles para solucionar el problema de vertidos en nuestra costa", señaló el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, quien estuvo presente en el núcleo industrial, acompañado de los concejales de Servicios Hidráulicos y de Obras, Miguel Ángel Yanes y Juan Jesús del Rosario respectivamente, y del representante de la empresa Canaragua, contratada por decreto de emergencia para llevar a cabo los trabajos en el polígono.

La conexión de las aguas residuales industriales desde el polígono de La Campana hacia la urbanización de Costanera fue realizada hace aproximadamente una década de forma irregular y sin permiso por lo que el primer edil resaltó que "nuestra colaboración con el Seprona ha sido total en este tema desde el primer momento y deben depurarse todas las responsabilidades necesarias". "A mí como alcalde -prosiguió Gil- no me preocupa la investigación del Seprona, otros sí deberían de estarlo; a mí lo que me preocupa es el atentado ecológico que hemos sufrido en nuestras costas y a la que estamos poniendo fin con nuestros medios".

En cuanto a la aguas residuales industriales, a partir de ahora serán almacenadas en la propia estación de bombeo del polígono y extraídas con camiones-cuba cuando sea necesario. En este sentido, la empresa Canaragua tiene encomendados, entre otros trabajos, la instalación de un sistema automático de nivel en dicho depósito, que será el encargado de dar la voz de alarma cuando llegue a una determinada altura, momento en el que se darán instrucciones inmediatas para llevar a cabo su vaciado mediante camiones-cuba.

A raíz de la desconexión de la conducción de las aguas industriales del polígono se solicitarán nuevos análisis de las aguas de baño a la Dirección del Área de Salud de Tenerife, con la perspectiva de que en un corto plazo de tiempo pueda abrirse, al menos, una parte del litoral que actualmente permanece cerrado al baño.

Las obras continuarán con la implantación de un sistema de depuración modular en el propio polígono y con la puesta en funcionamiento de la EDAR Costanera II al que se derivarán todas las aguas residuales domésticas de la citada urbanización.