Un millar de participantes corren en Los Realejos por la solidaridad

Un millar de niños y adultos solidarios correrán el domingo en Los Realejos para mejorar la vida de otros pequeños. Se trata del VII Running Solidario Padre Manyanet, que este año recauda fondos para la asociación tinerfeña Síndrome de Down Libre 21. El evento, que se distribuye en varias carreras no competitivas por diferentes rangos de edades, comenzará a las 10:00 horas. Castillos hinchables, talleres de robótica, juegos tradicionales, teatro y la actuación del grupo musical Ni 1 Pelo de Tonto completan la jornada con más corazones solidarios del municipio norteño.

La actividad, organizada por la Asociación Deportiva Padre Manyanet (Asdeman), es un evento para disfrutar en familia. Niños y padres saldrán a correr en hasta nueve tandas distintas desde la avenida de Los Remedios. Los adultos, que harán un recorrido de cinco kilómetros, serán los últimos en participar. Desde Asdeman, uno de los organizadores del evento, Germán Álvarez, estima que ya hay cerca de un millar de inscritos, aunque avanza que se podrán sumar nuevos participantes hasta las 10:00 horas del domingo.

La aportación es voluntaria. "Cada uno colabora con lo que pueda", explica Álvarez. El objetivo no es otro que poder mejorar las terapias, comprar nuevos materiales y potenciar el trabajo de los monitores de Libre 21. Además del Colegio Nazaret, que es el que abandera la iniciativa a través de Asdeman, participarán escolares de diferentes centros realejeros y de otros de puntos de la Isla que se han querido sumar a esta acción cuyo lema es sencillo y directo: Cambiar el mundo empieza por ti.

Paralelamente al evento deportivo, se irán desarrollando distintas actividades pensadas para el disfrute de los más pequeños, tales como coches a pedales, estands de robótica, juegos de matemáticas y videoconsolas, ajedrez, juegos tradicionales y hasta teatro en directo. El broche final lo pondrá sobre el escenario Ni 1 Pelo de Tonto. El grupo musical ha compuesto, además, una canción especial para este running solidario.