Bocacangrejo, La Nea y Radazul seguirán cerradas hasta el cese de los vertidos

Las zonas de baño de Bocacangrejo, La Nea y Radazul continuarán con el cartel de 'prohibido el baño' hasta que no se produzca el cese definitivo de los vertidos de aguas residuales procedentes del pozo fisurado de Costanera I. Así lo apuntó ayer el Ayuntamiento de El Rosario, que añadió que la Dirección del Área de Salud de Tenerife continuará realizando análisis de las aguas de baño de forma periódica.

"Se debe reseñar que el volumen del efluente procedente del polígono de La Campana que se vierte a través del pozo dañado de Costanera I se ha visto reducido en los últimos días debido al trabajo continuado de vaciado por parte de varios camiones-cuba y al corte del suministro de agua a varias decenas de empresas que no disponían de la acreditación de la correcta gestión de sus residuos o no estaban dadas de alta en el suministro del agua", informó el Consistorio en una nota de prensa. "Pese a ello, como ya es conocido, la totalidad de los vertidos no cesará hasta que finalicen las obras ya anunciadas por parte del Ayuntamiento de El Rosario y que tienen un plazo estimado de 20 días", añadió sobre los trabajos que se están desarrollando, entre los que se encuentra un sistema de depuración modular.

Después de una semana de polémica por la reivindicación desde El Rosario de la construcción de una estación de tratamiento de aguas residuales industriales en La Campana, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, realizó este martes una comparecencia ante los medios de comunicación. Lo hizo tras finalizar el pleno insular en el que también se abordó este asunto, e insistió en la disposición de la institución tinerfeña a aportar fondos. Eso sí, abogó por "redimensionar" el proyecto inicialmente previsto.

El mandatario socialista aseguró que desde el Cabildo no serán "cicateros", al entender que es un problema que "sobrepasa" al Ayuntamiento. Ahora bien, señaló que "de la noche a la mañana" no se puede buscar financiación –son necesarios unos diez millones de euros–, y se detuvo en que no había ningún convenio entre el anterior grupo de gobierno insular y el Consistorio para realizar la actuación.

Además de expresar que no se trata de una depuradora comarcal, Martín dijo que la prioridad del Ayuntamiento fue el arreglo del polígono de La Campana, y recordó que el Cabildo asumirá la mayor parte de esa próxima obra. En paralelo, mencionó otras aportaciones de esta administración en el municipio.

Otro de sus planteamientos fue que la Isla necesita unos 1.000 millones de euros para solucionar todos los problemas de saneamiento. Su previsión es que desde el Cabildo se puedan aportar fondos una vez que se realice la liquidación del presupuestos del pasado año.