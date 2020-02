La Orotava despide a la nonagenaria republicana María Luz Luis Illada

La Villa de La Orotava despidió este domingo a la nonagenaria republicana y presidenta de honor de la Coordinadora Ecologista El Rincón, María Luz Luis Illada, sobrina de Lucio y Manuel Illada Quintero, fusilados en el año 1940 por sus ideas políticas y por su fuga de la prisión de Villa Cisneros, en el antiguo Sahara español.

María Luz Luis Illada narró a EL DÍA el pasado 14 de abril de 2019 la historia de la talla de la Inmaculada Concepción que conservaba en su casa junto a los retratos de sus tíos fusilados, villeros de honor a título póstumo desde 2010.

Tras vivir parte de su infancia en la II República, una guerra civil, 40 años de dictadura franquista y 41 años de monarquía parlamentaria y constitucional, María Luz consideraba que la segunda república "fue un poco trafullera, con demasiados cambios y demasiados gobiernos. Su error estuvo en la desunión de la izquierda y, tantos años después, no hemos aprendido nada".

No veía posible "por ahora" una III República porque "la derecha nunca apoyaría el fin de la monarquía, así que el rey Felipe VI estará ahí mientras quiera estar".

Pese a la dura historia de su familia, no guardó nunca rencor a nadie: "El rencor no sirve para nada. ¿De qué me hubiera servido la venganza? No se devuelve la vida a un hombre matando a otro".

Hasta los 93 años, administró su propia cuenta de Facebook. Hace nueve meses explicó a EL DÍA cómo empezó a interactuar a través de las redes sociales y cómo afrontaba la vida: "Veía cosas que estaban mal y empecé a comentarlas ahí y se convirtió en mi vía de escape. Me gusta empezar los comentarios con la frase a vivir, que son dos días, porque a mi edad, cualquiera sabe lo que voy a durar. No pienso más allá; no creo en nada de eso, así que cuando me toque, me iré al hoyo y ya está. Lo único que siento es morirme con un gobierno de derechas en España", concluía entonces, preocupada por el auge de Vox. Su temor no se cumplió, María Luz fue incinerada este domingo con un gobierno de PSOE y Unidas Podemos al frente del Gobierno de España.