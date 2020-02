La fe ilumina a 'La Morenita' en la procesión de Las Candelas

La luz de la plaza de la Patrona de Canarias, en Candelaria, se apagó ayer pasadas las 20:30 horas para cumplir con la celebración de la procesión de Las Candelas, en la que miles de velas en manos de los devotos alumbran el recorrido. Este año, con más calor de lo que suele ser habitual en estas fechas, los fieles pudieron disfrutar de una noche agradable para acompañar a La Morenita en su paseo por las calles cercanas a la Basílica.

"¡Viva la Virgen de Candelaria!", "¡Qué guapa eres Morenita!" o "¡No cambies nunca!", fueron solo algunos de los gritos que quienes se acercaron ayer a la Basílica de Candelaria lanzaron a la imagen de la Patrona momentos antes de que abandonara el templo para iniciar la procesión de Las Candelas. Miles de personas no quisieron perderse un año más el rito más emotivo de la víspera del día de La Candelaria, donde la fe y la luz se dan la mano para acompañar a la Virgen en el recorrido.

"Vengo todos los años, es la procesión más bonita de la Isla, el que viene una vez siempre repite", opinó Emiliano García, poco antes de que comenzara la eucaristía dentro de la Basílica.

Aunque muchos son los fieles que se hacen con una de las velas que se reparten en el interior del templo, otros como García suelen traerse la suya de casa, con un protector de plástico que según él "es mucho más efectivo para evitar quemaduras que los de cartón". Había quien incluso portaba velas de plástico iluminadas a pilas.

Almudena Díaz aseguró sentirse "totalmente en paz" cada vez que acude a esta procesión de la víspera del día de La Candelaria, una festividad que para muchos es más espiritual que la que se celebra el 15 de agosto. "La gente viene hoy por devoción, muchos en verano solo vienen por la fiesta", valoró. Ella siempre aprovecha para pedir "felicidad y salud para mi y todos los míos".

Con algo más de cinco minutos de retraso comenzó la eucaristía en una Basílica abarrotada en la que muchos no encontraron un lugar para sentarse. Sin embargo, no fue excusa para participar en una ceremonia en la que el sacerdote requirió a todos los presentes "que salgan del anonimato cristiano" y les insistió en que "no deben esconder su identidad por miedo".

En la misa también se pidió "por todos los niños que sufren en el mundo" y animó a todas las madres a que hoy "encomendaran a sus hijos pequeños a Dios", ya que en esta fecha se recuerda cuando la Virgen hizo lo mismo con Jesús en Jerusalén.

Rosa Alemán y Cándida Pérez fueron otras dos de las devotas que acudieron ayer a esta procesión. Aunque notaron algo menos de asistencia que en años anteriores, agradecieron que las bajas temperaturas hubieran dado un tregua y pudieran disfrutar con un tiempo muy agradable de la procesión. "Aquí siempre hace frío en estas fechas, así que estamos encantadas", mantuvo Alemán.

La Villa vivirá hoy el día grande en honor a la Virgen de Candelaria. A las 11:30 horas tendrá lugar una procesión cívica, en la que se trasladará el pendón desde el Ayuntamiento hasta la Basílica. A las 12:00 comenzará la eucaristía presidida por el obispo, Bernardo Álvarez, que estará cantada por la Unión Artística El Cabo. A continuación se sacará en procesión a la imagen, en un recorrido donde se espera la presencia de miles de fieles.