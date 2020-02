Medina: "Es surrealista no poder usar 35 millones que tenemos en bancos"

El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Tacoronte, Carlos Medina (PSOE), considera "bastante surrealista" que en la actualidad el Consistorio norteño no pueda hacer uso de cerca de 35 millones de euros depositados en los bancos debido a la ley contra el déficit. "Yo, al igual que muchos vecinos, no acabo de comprender que en toda Canarias existan más de 4.000 millones de las distintas administraciones en esta situación, lo que me parece una auténtica barbaridad".

"Aunque se puede decir que las arcas municipales están saneadas, lo cierto es que eso se debe a que los vecinos han pagado los impuestos, pero en el mandato anterior no ha existido capacidad de gastar ni de gestionar", lamenta, antes de añadir que "el reto que se ha marcado el nuevo grupo de gobierno es ejecutar el nuevo presupuesto", lo que requiere ser "muy responsables y cuidadosos a la hora de elaborarlos".

Medina acepta las críticas de los vecinos ante el hecho de que siguen pagando sus impuestos pese a la existencia de este dinero inmovilizado: "Nuestro deber es que articulemos mecanismos para que esos fondos se muevan y, de hecho, la banca europea comienza a penalizar a las corporaciones locales por no hacerlo. Así que ahora nos vemos ante la disyuntiva de que no sólo no podemos utilizar a ese capital sino que encima tenemos que pagar intereses". Por esta razón, el dirigente socialista está seguro de que la polémica norma que bloquea los fondos municipales cambiará "más pronto que tarde".