CC solicita que AENA construya la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur

El grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife ha solicitado un Pleno Extraordinario para impulsar la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur y conocer las gestiones que ha realizado la Corporación insular ante AENA. El portavoz del grupo, Carlos Alonso, compareció este viernes 31 de diciembre en rueda de prensa junto al consejero Antolín Bueno y la diputada del Parlamento de Canarias, Rosa Dávila, para explicar la situación del aeropuerto.

Carlos Alonso indicó que "en julio del año pasado volvimos a ratificar el acuerdo con todos los agentes sociales para que Tenerife Sur tuviera una terminal a la altura del destino. No para que se hiciese un apaño o una solución a corto plazo sino una solución que viniera a definir un nuevo edificio terminal con la calidad y capacidad que necesita el futuro de la actividad turística y de movilidad de Tenerife. Esa nueva terminal tendría que venir a solucionar parte de los problemas que hay en como el control de pasajeros, superficie comercial y espacio para los pasajeros y un problema que podemos tener en estos meses con el Brexit. El 40% del turismo que viene a Tenerife viene del Reino Unido y a partir de mañana va a tener unas condiciones de entrada que a día de hoy no están definidas –estamos en un periodo transitorio- y eso puede derivar en una situación complicada y comprometida en el acceso a la terminal del aeropuerto del Sur".

Alonso explicó que "frente a esa situación de consenso de todos los grupos políticos y agentes sociales que planteamos desde julio, lo único que ha habido es una visita del presidente del Cabildo acompañado por Aena para mostrarle las obras que no queríamos. Pero es que no las queríamos nosotros como partido político sino todo el Pleno del Cabildo, con un acuerdo unánime, rechazando esas obras porque no solo no eran suficientes sino equivocadas".

El portavoz nacionalista señaló que "había un compromiso por parte de Aena de presentar en el último trimestre de 2019 las necesidades funcionales, con las aportaciones del Cabildo, de tal forma que en este año se redactara el proyecto de la nueva terminal y que en el próximo Documento de Regulación Aeroportuario (DORA) fuera una inversión prioritaria. La realidad es que no sabemos nada de cómo está la situación, pero sí sabemos que Aena anuncia inversiones multimillonarias en la T4 y en la T2 del aeropuerto de Madrid y una nueva terminal en el aeropuerto de Barcelona. Esos son millones de euros que empiezan a contar y que se restan de la inversión para Tenerife Sur. Y mientras tanto, el presidente del Cabildo lo que hace es pasearse por el aeropuerto en vez de exigir que se invierta en la nueva terminal".

Carlos Alonso aseguró que "el presidente y todo el grupo de gobierno tiene nuestro compromiso de estar a su lado para defender los intereses de Tenerife, exigiendo a Aena que construya esa nueva terminal, que es lo que reclamamos desde todos los foros políticos, económicos y sociales para el futuro de la Isla. Ahí va a tener siempre a Coalición Canaria-PNC a su lado".

Por su parte, Rosa Dávila indicó que "el Gobierno de España ha renunciado a invertir en los aeropuertos de Canarias y en especial, en el de Tenerife Sur, que se cae a cachos. Es una vergüenza las condiciones en las que está la puerta de entrada de nuestro principal sector económico. Ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo de Tenerife ha hecho un llamamiento para que se reconduzca esta situación y de ahí que el grupo de CC-PNC en el Cabildo haya tenido que pedir un pleno extraordinario para abordarla".

El consejero Antolín Bueno explicó que CC-PNC presentará una moción en el Pleno ordinario instando al Gobierno de España a que clarifique a la ciudadanía la situación producida recientemente en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid con la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, una persona que posee un amplio historial de atentado contra las libertades del pueblo venezolano. Asimismo, indicó que se solicitará que el Cabildo invite oficialmente a Juan Guaidó para que visite Tenerife y pueda tener una reunión con los canario-venezolanos que viven aquí.

Antolín Bueno también señaló que se presentará una moción para solicitar que el Cabildo inicie de manera inmediata los trámites para la ejecución de la Estación de Tratamiento de las Aguas Residuales Industriales (Etari) del Polígono Industrial de San Isidro-La Campana y El Chorrillo con el fin de solucionar el problema de los vertidos de aguas residuales al mar. De esta forma, y a la vista de la grave situación ambiental que está generando estos vertidos al mar, se solicita, si fuere posible, la contratación de las obras por el procedimiento de urgencia, adoptándose los acuerdos precisos para que así se desarrollen los trámites de contratación. La moción también pretende impulsar por el trámite de emergencia, y si no fuera posible, mediante trámite de urgencia, las autorizaciones que sean precisas para la conexión de las aguas residuales del Polígono Industrial de San Isidro-La Campana con el pozo absorbente en construcción ubicado en la parcela cedida por el Ayuntamiento del Rosario para la ejecución de la obra de la Etari del citado polígono.

Finalmente, Bueno indicó que CC-PNC presentará una moción que contempla un decálogo de medidas para mejorar el bienestar animal en la Isla, entre las que se incluye la creación de una Red Insular de Albergues de Animales. "El abandono de animales es un problema social de carácter insular en el que deben implicarse todas las Administraciones y a pesar de que la competencia de recogida de animales abandonados corresponde a los Ayuntamientos, el Cabildo tiene que liderar este proceso y solucionarlo a la mayor brevedad posible", indicó