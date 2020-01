"La situación de los perros en Tegueste se debió a que carecíamos de medios económicos"

Las malas condiciones en las que se encontraban los perros retirados el pasado jueves de una vivienda del teguestero callejón El Cerezo, en las proximidades del colegio Teófilo Pérez y del Terrero Insular Mencey Tegueste, eran consecuencia de la falta de recursos de sus propietarios, que se vieron desbordados cuando los canes se empezaron a reproducir. Así lo apuntan estos, Gregorio González y Marcos Rodríguez, unos días después del episodio en el que los perros fueron sacados de allí por la Asociación de Defensa y Protección de Animales de Canarias (Adepac).

González y Rodríguez tienen 38 y 34 años, respectivamente, y aseguran que padecen sendas discapacidades y que no reciben ingreso económicos. La pasada semana optaron por no pronunciarse ante los medios de comunicación por el "estado de shock" en el que los dejó lo sucedido, pero ahora, después del trance y a la vista de las publicaciones periodísticas y de los comentarios vertidos en las redes sociales, relatan su versión. "La situación de los perros se debió a que no teníamos medios económicos para mantenerlos", afirman. "Al principio contábamos solo con un macho y una hembra, pero, al carecer de recursos, no los podíamos esterilizar; el resto no son recogidos de la calle, sino que se reprodujeron", sostienen.

"Hacíamos todo lo posible por que esos animalitos estuviesen bien", expone Gregorio González. "Íbamos buscando pienso por todos lados", agrega. En ese punto, él y Marcos Rodríguez enumeran diferentes esfuerzos que realizaban en pro del bienestar de sus mascotas, como ir caminando desde un supermercado de Tejina hasta Tegueste con el pienso; acudir desde la Villa hasta La Cuesta para conseguir alimentos para los canes a través de la familia de Rodríguez, pese a que este último no guarda una buena relación con sus parientes, o incluso dedicar a comida canina dinero que les aportaba para su sustento personal una entidad social teguestera.

Fue en el marco de esas dificultades cuando nació su relación en 2018 con la protectora Adepac, que empezó a colaborar con ellos suministrándoles alimentos para los canes. "Les agradecemos la acción rápida de haber puesto a salvo a los perros", expresan sobre lo acaecido el jueves pasado, aunque señalan que algunos datos aportados desde esta asociación no eran precisos. Concretamente, indican que los animales eran 43, no así más de 50, y que su situación en la vivienda no era como okupas, sino que les había sido cedida por un familiar a través de un acuerdo verbal. Sobre este inmueble también explican que estaba en muy mal estado y que el Ayuntamiento de Tegueste, durante el pasado mandato, no les prestó ayuda para mejorarlo al no ser los dueños. Sea como fuere, actualmente ya no residen allí, se han trasladado a otra zona y ni siquiera cuentan con un techo en el que resguardarse.

Otro de los aspectos en los que se detienen González y Rodríguez es en que ellos deseaban esterilizar a los perros, así como en que eran partidarios de darlos en adopción. Lo que en modo alguno querían, puntualizan, era regalarlos sin saber "en qué manos iban a quedar". Antes de navidades acabaron transmitiéndole a la Asociación de Defensa y Protección de Animales de Canarias que preferían que se los llevasen todos una vez que pasasen esas fechas, en lugar "de poco a poco", dado que entendían que esa fórmula de entrega progresiva iba a ser más dolorosa para ellos. Además, su objetivo era poder mantener la compañía de alguno de los de mayor edad, lo que al final no ha ocurrido.