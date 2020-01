La Baranda pide al Consejo Insular de Aguas que proteja Las Limeras

Raúl Sánchez

el sauzal

La Asociación de Vecinos La Baranda, de El Sauzal, se reunió recientemente con responsables del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) para volver a reclamar, tras el cambio de gobierno insular, que se proteja el barranco de Las Limeras y se impida la construcción, sobre su cauce, de las nuevas vías de la futura urbanización Parque Atlántico, que tienen previsto conectar con las calles existentes en La Baranda.

Este colectivo, que representa a 126 propietarios de viviendas de la zona, se reunió recientemente con el consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina (PSOE); el consejero de Sí Podemos José David Carballo, y personal técnico y de la Gerencia del CIATF.

Esta asociación insistió en plantear sus discrepancias respecto a las autorizaciones que permiten a la promotora de la urbanización Parque Atlántico "realizar obras en el barranco de Las Limeras y el del Guirre para poder tener acceso a través de La Baranda".

"Este problema no tiene más solución que corregir los errores que cometió en su día el Cabildo de Tenerife, que no hizo los deberes al no inventariar estos barrancos", plantea el colectivo, quien insta a la administración insular a "exigir la devolución de esos terrenos y evitar cualquier tipo de especulación urbanística en la zona".

Pese a agradecer el encuentro, esta asociación reconoce que "la reunión no llegó a ninguna parte, puesto que para el consejero se trataba de una reunión más técnica que política, por considerar que la labor de CIATF es únicamente de vigilancia para que se cumplan a rajatabla los permisos ya otorgados".

La asociación discrepa con el consejero socialista porque "en el pasado, el informe del propio CIATF marca cómo se tienen que hacer los pasos o puentes para unir ambas urbanizaciones a través de estos barrancos".

"La Baranda y todos sus vecinos se siguen oponiendo a estas conexiones viales y ya hemos notificado al consejero y al CIATF que la nueva urbanización debería utilizar los caminos y carreteras que ya están hechos para no seguir rompiendo territorio y zonas que se deberían conservar intactas", subrayan.

Los vecinos de La Baranda lamentan que el gobierno local (CC) "apueste por un casco sin ruidos, pero no se oponga a la pretensión de unir La Baranda con la futura urbanización Parque Atlántico". Lo que consideran "una ruindad política".

Esta asociación sí valora que el consejero "se mostró interesado y asumió nuestra preocupación e, incluso, planteó otra reunión con el director insular de Movilidad para seguir analizando este problema en el futuro".

"Vemos clara la necesidad de seguir actuando dentro de los cauces políticos y pacíficos , pero visto el cariz que toman los acontecimientos, los miembros de esta asociación de vecinos ya nos estamos plateando la posibilidad de formar una plataforma cívica con otras organizaciones en defensa del barranco de Las Limeras", advierten.

Los vecinos de La Baranda lanzan otra advertencia: "Volveremos a denunciar ante el Seprona y el Diputado del Común las uniones viales por el barranco y los desvíos programados porque, si se ejecutan las obras y en el futuro ocurre una riada porque alguien permitió cambiar la naturaleza, habrá responsabilidades penales".