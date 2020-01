Santa Cruz conecta con China

Según el horóscopo chino, los nacidos en el año de la rata son un auténtico imán para la prosperidad. Los planes que emprenden son siempre los más acertados. El año nuevo chino arranca así con los mejores designios posibles, con promesas de abundancia y buena suerte. No en vano, la rata es el primer animal del horóscopo chino, el más listo y astuto.

El último año de la rata fue 2008 pero entonces la nutrida comunidad china de Tenerife aún no había decidido compartir sus celebraciones más queridas con sus vecinos. El año pasado, cuando dieron la bienvenida al año del cerdo, fue la primera ocasión en la que organizaron festejos de forma pública. Ayer, de nuevo, y con la intención de "acercar" sus costumbres y tradiciones a todos los chicharreros, celebraron una gala de año nuevo en la santacrucera plaza de la Candelaria.

El secretario general de la Asociación Comercial y Turística de China con Canarias Hua Shang Hui, Huang LinXi, ejerció de anfitrión en los festejos, que comenzaron a las 18:00 horas e incluyeron todo tipo de exhibiciones musicales y artísticas. "Este es un evento pensado para que toda la gente conozca la cultura china", detalló. "Queremos abrirnos más a nuestros vecinos e implicar también a los españoles en nuestra cultura", añadió LinXi.

La comunidad china es bastante nutrida en la Isla. Si en todo el Archipiélago viven unos 12.000 chinos, casi la mitad de ellos residen en Tenerife. La mayoría lo hacen en la capital y el sur de la Isla. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, reconoció ayer durante los festejos que la comunidad china llevaba años solicitando un lugar especial para compartir sus celebraciones con el resto de chicharreros. "Aquí, en el mismo lugar en el que hace poco dábamos la bienvenida al año nuevo, tiene lugar una celebración que también es la nuestra. No ha diferencias entre culturas que comparten profundos valores como el deseo de un futuro mejor, la esperanza de compartir más tiempo con la familia y la confianza de mantener a la enfermedad alejada de los nuestros", dijo Hernández, que se atrevió también a desear feliz año nuevo en chino.

El portavoz chino, por su parte, reconoció que la asociación comercial de la que forma parte trabaja también en intentar atraer hacia la isla a más turistas de esta nacionalidad. "No es que a los chinos no les guste Canarias, es que la mayoría no conocen las Islas. Viajan mucho a la Península, a ciudades como Madrid o Barcelona, pero no conocen tanto las Islas", comentó. Para mejorar las relaciones entre el Archipiélago y su país de origen, una de las opciones en las que están trabajando es en conseguir hermanar a Santa Cruz de Tenerife con una ciudad china que todavía está por decidir.

El festival comenzó con las danzas del dragón y del león, parte esencial en los festejos chinos de año nuevo que son, además, los más importantes de todo su calendario. El dragón, que fue conducido por una veintena de niños y niñas vestidos de blanco y dorado, simboliza la suerte y la felicidad. El león, por su parte, es el reflejo de valores como la bondad y la valentía. Los asistentes a la fiesta disfrutaron también del toque de la pipa, el considerado como laúd chino, y el desfile de la vestimenta tradicional del grupo étnico han, el hanfu. Uno de los momentos más aplaudidos de la velada fue el espectáculo de cambio de caretas y Kung Fu. Además, la comunidad china santacrucera repartió pegatinas rojas con el símbolo de la buena suerte. Una exhibición de equilibrismo con jarrón chino, un shaolin y malabares con platillos fueron otros de los espectáculos de la fiesta de los vecinos chinos de la capital.