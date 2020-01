Tenerife negocia con el mayor turoperador chino para atraer a millonarios

China se ha convertido en uno de los mercados turísticos más potentes del mundo. Sus más de 1.300 millones de habitantes, de los que más de 13 millones son millonarios, hacen de este país uno de los más atractivos para esta industria de cara al futuro. Tenerife todavía no se está beneficiando de la llegada de estos visitantes, que todavía representan un porcentaje muy pequeño del total de turistas. Sin embargo, el Cabildo de Tenerife ya negocia con el mayor turoperador turístico del país para tratar de captar una mayor cuota de visitantes en el futuro.

Así lo confirmó a este periódico el presidente de la Corporación insular, Pedro Martín, durante su visita a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). "Estamos manteniendo reuniones con el mayor turoperador chino para conseguir dar a conocer la Isla", concretó, aunque reconoció que por el momento la aportación que puede hacer el mercado chino todavía será muy reducida. Sin embargo, lo considera muy atractivo ya que su cuota de millonarios es muy importante "al ser un país tan grande, lo que nos permitiría conseguir un nicho interesante para la Isla".

Unas negociaciones que fueron impulsadas después de la visita que el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, realizó a Tenerife el pasado mes de noviembre. "Esta visita nos permite presentarnos como un destino que ha sido elegido por el presidente, que quiso conocer y se entusiasmo por la Isla", reconoció Martín. Xi llegó a Tenerife el 15 de noviembre para realizar un viaje privado que duró apenas 24 horas. Tras aterrizar en avión privado en el aeropuerto de Tenerife Sur, se trasladó junto a una delegación y un dispositivo de seguridad conformado por más de una veintena de vehículos al The Ritz-Carlton, Abama, en Guía de Isora, donde pasó la noche. Al día siguiente, realizó una visita al Parque Nacional del Teide de apenas una hora y media y se marchó por la tarde.

Ya en ese momento se comentó que el mandatario se mostró encantado con todo lo que vio durante su estancia en la Isla y la Corporación insular aseguró que este viaje podría abrirle las puertas al destino para adentrarse en este mercado asiático. "Probablemente la visita del presidente pueda ser un incentivo para algunos visitantes de esa nacionalidad", admitió Martín, ya que se trata de ciudadanos que están muy interesados en los movimientos de su presidente, que tienen mucha repercusión mediática tanto dentro como fuera del país.

Cada vez más ricos

El atractivo del mercado turístico chino no lo es tanto por la cantidad de personas que existen en el país, sino por el alto poder adquisitivo de muchos de sus ciudadanos. Un estatus que no deja de crecer, ya que el país asiático ha superado este año a Estados Unidos con mayor número de personas entre el 10% de los más ricos del mundo, según apuntan informes financieros como el que emitió la empresa Credit Suisse a finales del año pasado.

Estrategia de Tenerife

La intención es captar a estos turistas de lujo para que se animen a visitar la Isla. Una estrategia que está en consonancia con la que ha iniciado el Cabildo de Tenerife con la intención de atraer a visitantes con un mayor poder adquisitivo, que gasten más en el destino durante sus vacaciones. De esta manera, Martín aseguró que a pesar de que la Isla batió un récord histórico en el número de turistas el año pasado, alcanzando los 6,1 millones, "esta cifra en si misma no tiene ningún valor y no es lo que buscamos como objetivo".

El presidente expone que los datos de la llegada de turistas solo son "un indicador que nos orienta sobre si las cosas van bien, mal o regular". En este caso, para Tenerife "nos dicen que las cosas van bien porque hemos vuelto a conseguir un resultado magnífico". Sin embargo, Martín afirmó que "no podemos quedarnos con eso", ya que lo verdaderamente interesante es que "el turista gaste cuando venga de vacaciones". De ahí la importancia de buscar "ese turismo de calidad que está en mercados tradicionales, pero también en mercados menos usuales". Por eso, el presidente aseguró que se están llevando a cabo estos sondeos con mercados alternativos como el chino.

En este sentido, el mandatario insular también pone sobre la mesa la apertura hacia otros lugares. "En ese camino estamos trabajando y valorando alternativas", apuntó. Para Martín, además de China el mercado americano sigue siendo otra de las opciones. De hecho, tal y como adelantó este periódico el Cabildo de Tenerife abrirá por primera vez este año una oficina turística en la ciudad de Nueva York con el objetivo de promocionar el destino en el mercado americano. La apertura de esta oficina de representación en Estados Unidos se realizará a través de la empresa MMGY GLOBAL LLC, a la que la Institución tinerfeña ha adjudicado por un valor de 200.000 euros la gestión durante tres meses de esta instalación.

Turismo americano

En 2018 llegaron a la Isla un total de 22.692 turistas americanos, mientras que este año solo hasta el mes de noviembre ya se ha superado esta cifra alcanzando los 23.552 visitantes estadounidenses. Un dato que representa un crecimiento de más del 12% respecto a los primeros once meses del año anterior. Sin embargo, Martín admitió que estas negociaciones tanto en el mercado chino como americano "no dejan de ser una prospección en la que estamos trabajando", por lo que la Corporación insular no deja de lado el trabajo para tratar de recuperar también otros mercados tradicionales de la Isla.

Turismo de Tenerife sigue trabajando para recuperar el turismo alemán, que también tiene un buen poder adquisitivo. Los alemanes que escogen Tenerife para pasar sus vacaciones han descendido un 11,5% durante los primeros once meses del año pasado. Hasta noviembre de 2019 habían viajado a la Isla 520.682 habitantes de este país. Una reducción que viene derivada de la caída de la aerolínea Germania, que redujo la oferta de plazas aéreas del país, así como de la incertidumbre por una crisis económica. El mercado sueco es otro de los que ha centrado la atención de la Institución, ya que se ha visto mermado en los últimos tiempos. En concreto, según los datos de Turismo de Tenerife entre enero y noviembre del año pasado el número de visitantes procedentes de este país se redujo un 8,7%, situándose en las 107.926 personas.

El presidente insular tampoco quiere perder de vista el mercado peninsular. Fitur se dirige especialmente a este segmento, que en los últimos años se ha resentido debido a la crisis económica. Sin embargo, según los últimos datos de 2019, hasta noviembre estos visitantes habían aumentado más de un 13%, superando los 1,3 millones. "El turista peninsular gasta cuando viene al destino, no se toma cualquier cosa, desayuna, almuerza y cena, además le gusta salir por la noche", concluyó. Características que lo convierten en un objetivo prioritario para el turismo en Tenerife.