Adrés Martínez: "Arico no debe desaprovechar un plan que dará empleo"

Arico está en candelero esta semana por la presentación del proyecto del complejo turístico Punta de Abona. Asunto que defiende el Ayuntamiento y su edil de Urbanismo

¿Cuál es la perspectiva del proyecto turístico Punta de Abona?

Apostamos por los Objetivos 2030, lo constatan nuestra red de casas rurales, el apoyo decidido de nuestro municipio a las energías renovables y la cantidad de empresas que residen en Arico vinculadas a la sostenibilidad. Este complejo turístico no competirá con ningún otro hotel de Canarias, precisamente por su marcado perfil ecológico. Tal y como hemos escuchado a los promotores, revalorizarán un territorio que hasta ahora se usaba para maniobras militares o macrofiestas ilegales, respetarán las especies endémicas y las corrientes de arena de la zona. Arico es un municipio con una alta tasa de desempleo. Del año 2018 al 2019, el paro aumentó un 20% y, con más de 750 desempleados, no debemos desaprovechar un proyecto que asegurará el empleo a más de 1. 400 personas, que dará formación y generará riqueza al tejido productivo y empresarial local. Recordemos que en los hoteles se consumirán mayoritariamente productos de nuestra comarca. Pero debemos ser cautos, aunque tanto el gobierno municipal como la oposición apoyemos este proyecto turístico, el mismo aún descansa en las administraciones supramunicipales, de ellas esperamos buen criterio y altura de miras.

Gestiona usted cinco áreas. ¿Qué proyecta en empleo?

Arico es estratégico para Tenerife. Aquí residen el Complejo Ambiental y los parques eólicos y fotovoltaicos que dan energía al resto de municipios. Gozamos de 21 kilómetros de costa, tenemos la mayor superficie agrícola de la Isla y estamos a medio camino entre Santa Cruz y Los Cristianos. Estas virtudes amplían la trascendencia de nuestro municipio y marcan nuestro objetivo en el pleno empleo. Las competencias locales en esta materia son limitadas, pero en la línea de exprimirlas para dar estabilidad económica a los ariqueros, en las próximas semanas iniciaremos un plan de empleo juvenil y de emprendeduría.

Otra competencia suya es Urbanismo. ¿Habrá Plan General en este mandato?.

Sí, es el compromiso de las tres formaciones que componemos el gobierno de Arico. Esta misma semana mantuvimos la primera reunión formal con el Consejero Delegado de Gesplan, Agoney Piñero, en la que le mostramos la necesidad de acelerar la aprobación del Plan General Supletorio de Arico, ya redactado por el Gobierno canario y que en los próximos meses pasará a exposición pública. El Ayuntamiento se sentirá interpelado para considerar todas y cada una de las propuestas de los vecinos, de tal forma que atenderemos todas sus demandas con la máxima diligencia para obtener un PGO que involucre a toda la ciudadanía.

Con el vertedero insular, con parques eólicos en cada esquina, con placas solares ocupando áreas de cultivo? Parecen mensajes contradictorios

El sector primario y el de las energías limpias, entre otros, vertebran el tejido productivo de nuestro municipio. Deben ir de la mano. El éxito lo encontraremos en una política económica que equilibre y diversifique los diferentes productores de riqueza. En materia de sostenibilidad, tenemos al frente a la mejor concejala posible. Esther Cano es una persona especializada, cualificada y experimentada en educación medioambiental y sector primario. Llevará el Área de Medio Ambiente y Transición Ecológica de manera sobresaliente.

Pocos policías, un cuartel de la Guardia Civil que no terminan de lograr, muchos kilómetros que cubrir? ¿Hay dinero para atender tantas carencias?

En los próximos meses incorporaremos a dos agentes. Tanto la Policía Local como Protección Civil merecen mejorar sus condiciones laborales, nuestra seguridad está en sus manos. Cualquier gobierno que se preste debería tomarse sus mejoras como una inversión y no como un gasto. El compromiso es aumentar la plantilla y sus medios materiales y económicos. Sobre la situación de la Guardia Civil, espero reciprocidad y altura de miras por parte de la Subdelegación del Gobierno.

Juventud y Deportes. Esto no es nuevo para usted

Con la incorporación reciente de dos personas, Juventud tiene un equipo de cuatro coordinadoras y una técnico que aumentará la oferta de actividades y formación, especialmente por mediación de nuestra red de Casas de Juventud, donde valoramos el talento y las ideas de nuestros jóvenes. Arico ha ido ganándose un nombre en el deporte tinerfeño. Este año tendremos más de cinco trails con repercusión autonómica; estamos cerrando un mínimo de cuatro pruebas automovilísticas, dos pruebas ciclistas, una travesía a nado, etc. El compromiso es apoyar a todas las disciplinas, clubes y deportistas, y mejorar las instalaciones con el apoyo responsable del Cabildo Insular.

¿Cuál es el futuro del Club Deportivo Pedro Rodríguez?

Mantenemos una buena relación con nuestro referente y gran futbolista, Pedro Rodríguez. Es nuestro Hijo Adoptivo, máxima distinción que otorga el Ayuntamiento a un ciudadano. Su fundación ha contribuido con diferentes causas y, en esta ocasión, ha creado un club que da formación a las bases. Tienen todo nuestro apoyo, tanto él como el resto de clubes del municipio.

¿Están los ánimos más tranquilos entre los vecinos?

Los representantes públicos debemos saber adaptarnos a las circunstancias que nos exige la realidad política del momento. Lo que ocurrió el día de la moción de censura es muestra de la falta de altura de miras de la señora Delgado, que no aceptó en ese momento que había perdido la mayoría y no podía evitar, mediante los gritos de sus seguidores, la voluntad democrática del resto de concejales. Nuestros vecinos son ejemplares y no merecen ser avergonzados por veinte o treinta militantes que ese día estaban totalmente fuera de sí.

¿Ratifica que el PSOE le ofreció la Alcaldía para evitar la censura?

Ellos saben lo que me ofrecieron y yo también lo sé.

¿Cuándo terminarán de pagar la deuda a los proveedores?

En mes y medio se han pagado más de 700 facturas, lo equivalente a 1,2 millones de euros. El 90% de los problemas que motivaban la moción de censura se han resuelto en los 45 días que llevamos gobernando. Cabe recordar que restituimos el servicio de limpieza en los centros escolares, pagado las facturas pendientes de la luz pública, reactivado el servicio de las líneas telefónicas de los funcionarios de Servicios Sociales, Policía y Obras, evitado el cierre de la guardería infantil y reabierto el portal de transparencia. Pero, lo más importante, hemos pagado a los pequeños y medianos empresarios de Arico. Es probable que durante el primer semestre de 2020 podamos anunciar que el Ayuntamiento está al día con sus proveedores.

¿El tripartito ha pasado página?

No tenemos página que pasar. A este gobierno le interesan las necesidades reales de sus vecinos, ni vive, ni bebe del rencor. La unidad y concordia es la única garantía de estabilidad económica y social.

¿Dispuesto a exigir más compensación para Arico por el vertedero?

Nos sentaremos en torno a una mesa de diálogo con el Cabildo Insular. Lo haremos sin líneas rojas, con la mente puesta en la solidaridad histórica que Arico ha tenido con el resto de Tenerife, y esperamos, sea recíproca.

¿Cuál es el estado económico real de este ayuntamiento?

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y la nueva Ley de Contratos han llevado a muchas administraciones pequeñas, como la nuestra, a estar al borde del bloqueo financiero, no por falta de dinero, sino por cuestiones administrativas. ¿Arico tiene dinero? Sí. ¿Todo el dinero que tenemos lo podemos usar? No, o, al menos, no con plena libertad, porque nos limitan las leyes que mencioné.

Dice el PSOE que uno de los precios de la moción de censura es su sueldo.

Por ley, los sueldos están regulados para todos los cargos políticos con dedicación exclusiva y según sus competencias y dedicación a las mismas. El esquema de reparto de sueldos y áreas del anterior gobierno nada tiene que ver con el actual, porque responde a diferentes equilibrios internos. Lo importante es que el montante total de sueldos es menor en este gobierno que en el anterior.

¿En qué se parece este pacto al del mandato anterior?

El trabajo está siendo más productivo y somos más eficientes. La experiencia en la administración es fundamental. Junto con los trabajadores y empleados públicos formamos una corporación productiva. Empatizamos con el ciudadano y tenemos las ideas claras. Gozamos de mayoría estable, algo que no había en el mandato anterior.