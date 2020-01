"Nos enteramos del desalojo por wasap en una reunión en la que estaba el alcalde"

¿Cómo están los vecinos?

Han pasado 45 días en sus casas, pasaron la Navidad, el fin de año y Reyes. Si el 10 de diciembre hubieran desalojado, ni habría obras aún, nadie sabe dónde estarían los vecinos y la crispación sería mayor. Desde 2011 no ha sucedido nada, solo cayó una piedra en casi diez años y afectó a la carretera. Todo este follón viene porque presentaron un proyecto.

Proyecto que data del mandato anterior.

El estudio comenzó casi un año antes de las elecciones. Aquí estuvieron quienes lo redactaron y ya entonces hablaron del problema con Costas, por lo que elaboraron un proyecto empleando el gunitado u hormigón proyectado y el otro, sin hormigón. Todo dependía de la aprobación del proyecto por el Ayuntamiento. Ya en este mandato, el gobierno municipal votó contra ese proyecto y convocó otra sesión para decretar el Plan de Emergencia Municipal, que aprueban CC y PP. Desoyeron la recomendación de dejar el tema sobre la mesa para consensuar una solución menos traumática entre vecinos y administración. Lo que pasó después es de conocimiento público.

¿En ese momento aún no sabían que iban a ser desalojados?

Me enteré por wasap de que esa tarde se firmarían los desalojos del barrio teniendo sentado a mi lado a Airam Puerta, el alcalde. Estábamos en una reunión con Costas, Cabildo y Ayuntamiento, a la que la vicepresidenta de la asociación y yo acudimos como observadores. El alcalde lo dijo minutos después. Ocurrió un día antes de que nos informaran. Salí de la reunión satisfecho, porque veía que el Cabildo quería resolver y Costas no lo impedía, pero aluciné con lo del alcalde porque se iba a desalojar a los vecinos sin saber ni cuándo, ni condiciones, ni a cuántos y cuáles afectaba realmente. Fue un despropósito.

Ante ese imprevisto, a correr...

Pues claro. Tuvimos la suerte de que el gabinete de Langa aceptara el caso porque acumulaba la documentación de una situación parecida que defendió en 2011, cuando cayeron las piedras dando pie al decreto en el que se basa el de ahora, porque no ha sucedido nada. Todo se basa en lo ocurrido en el año 2011.

¿No se ha hecho nada para resolver el problema en ocho años?

Unos trabajos verticales para quitar las piedras sueltas que quedaron cuando el desprendimiento de 2011, y no ha pasado nada más.

¿Hay miedo?

A que te quieren echar de tu casa. Los vecinos sienten la presión de que mañana vienen a desalojarlos. Sí, miedo al abuso. Desde el primer momento lo ha sido: quisieron precintar sin orden judicial y quisieron sacar a la gente de su casa sin saber quién estaba en la vivienda. Hay notificaciones a gente que falleció hace 25 años.

¿Cuál es la solución?

Nos consta que trabajan para empezar las obras. Vamos a dar el margen que el gobierno municipal necesita hasta firmar el decreto de la obra, que la adjudiquen y que empiecen los trabajos. A medida que empiecen la obra por fases, los vecinos irán dejando sus casas. Pero siempre por grupos de viviendas. A medida que van terminando una fase, entran los vecinos y salen los de la siguiente. Desalojar todo el barrio de la manera que querían no era de recibo.

O sea, ¿que los afectados se irán voluntariamente cuando empiecen las obras?

Por supuesto. Son los que más colaborarán. Santa Lucía es uno de los barrios que más colabora con Güímar, excepto en los siete meses de este gobierno municipal, con el que solo hemos tenido desencuentros.

Y mientras, la clase política güimarera montando un show con este tema.

Sí. Hay muchos de los que se sientan en ese pleno que saben que las cosas no las han hecho bien en Santa Lucía. Cuando antes te saludaban, ahora intentan evitarte si te cruzas con ellos. Saben que esto es injustificable.

¿En alguna ocasión pensaron que esa vez sí era la buena?

Cuando nos visitó Carlos Alonso, el anterior presidente del Cabildo, después de que cayera una piedra en 2017. A la cara de los vecinos nos prometió que se podía ejecutar la obra del talud por la vía de emergencia o urgencia, no recuerdo el término que empleó. Esa tarde quedamos convencidos de que a partir de ese momento se solucionaba. Por eso se esperó tanto. Cuando vimos que caíamos en el olvido otra vez fue cuando la exalcaldesa mandó a elaborar los estudios.

¿Dudan de este gobierno municipal?

Nosotros y el municipio. Llegamos a pensar que se está utilizando a Santa Lucía para tapar otras muchas cosas. Pero queremos dejar claro que si estamos en disposición de llegar a acuerdos es por la tranquilidad de los vecinos, su honradez y porque los medios de comunicación cuentan exactamente lo que aquí sucede.

Pero los problemas de Santa Lucía van más allá de este.

Tenemos dificultades para hacer cualquier cosa al estar afectados por la Ley de Costas. Digamos que el litoral de Agache es un edificio de seis plantas y Costas legaliza las tres primeras y las dos últimas, pero la del centro no porque alguna documentación no llegó a tiempo. No lo entendemos, porque tenemos todos los documentos exigibles. Mis escrituras son de una vivienda urbana.

Eso ocurre en un barrio cosmopolita.

Sí, y muy colaboradores. Nos entendemos sin hablar el mismo idioma. Aquí viven ingleses, que dejaron Mallorca para venirse aquí, aunque hoy están afectados por el tema del desalojo; hay alemanes, entre ellos un galerista de arte que pasa el rato con los chiquillos enseñándoles a pintar y pagando el material de su bolsillo; una francesa, lituanos, polacos, un peruano y peninsulares.

Santa Lucía es conocida por las antenas de televisión colocadas en una loma, junto a la autopista.

Hace dos años que el consejero de CC Félix Fariña se comprometió a unificar las señales en una única antena y a instalar un distribuidor en la ermita. Una idea fabulosa. Estuve toda la mañana con un técnico hasta que localizó el punto para instalarla. Hasta hoy.