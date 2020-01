Mi amigo "Uliseo"

Por fin Manolo Peña se pudo dar un salto por mi cantina y probó las garbanzas de mi madre. Como mucha gente sabe, Manolo es un personaje educado, correcto y atento, tanto que si tuviera que fijar un "jefe de protocolo" en mi Cantina no dudaría en contar con sus servicios. La gran cantidad de trabajo que tuve me impidió atenderle como merece; menos mal que no estuvo solo porque, a eso de las 11, aparecieron mis amigos Ulises Noda y Eliseo Carrillo, que venían muertos del frío que pasaron en la Gala inaugural de anoche en los aledaños del Auditorio.

Manolo siempre me pone al día de sus conversas y anoche me dio una alegría cuando me confirmó que el año que viene Ulises y Eliseo, a los que cariñosamente llamo "Uliseo", volverán a ser parte activa de la Fufa ya que les volveremos a ver aportando su granito de arena para que la sociedad más señera del Carnaval siga su caminar firme en el tiempo. Y digo que me alegré porque dicen que donde hubo siempre queda y yo le sigo manteniendo cariño inmenso a la que, durante muchos años, fue mi segunda casa. No se que rol desempeñarán teniendo en cuenta que, por lo que me cuenta mi "jefe de protocolo", el actual presidente no esconde su deseo de dejar el cargo. En cualquier caso, estén en el lugar que estén, ayudarán a dar estabilidad a la murga decana, que ha tenido muchos altibajos después del fallecimiento de su mentor y maestro, Enrique González, hace una década. Por lo que me cuenta Manolo, todos aportarán y conseguirán que la murga madre vuelva a disfrutar de una etapa gloriosa, tanto Ulises y Eliseo como el resto de componentes. Carlos Fumero espero que continúe, al igual que el amigo, y antiguo director, Cándido Acuña, a quien seguro que convencerá el proyecto; unos a la luz, como los incansables hermanos Guadalupe, y otros en la sombra, como Gilberto González o el incombustible letrista Nicolás Mingorance.

Y así pasó la noche hasta que, a eso de la una y media, marcharon sonrientes Manolo Peña, al que ya conocen como "El Marqués de la Noria" y mi gran amigo "Uliseo".