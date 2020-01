Sanidad prioriza la construcción de un centro de salud en La Esperanza

Los desencuentros que se habían producido en los últimos tiempos entre el gobierno de El Rosario y la Consejería regional de Sanidad desembocaron en una visita de la titular de esta área, Teresa Cruz Oval (PSOE), para tratar con el alcalde, Escolástico Gil (IR-Verdes), la situación sanitaria del municipio. En la cita se abordó especialmente la construcción de un nuevo centro de salud en La Esperanza -desencadenante de la polémica-, y Cruz reconoció la necesidad de actuar de forma "prioritaria" en esta instalación ante las "graves deficiencias que pudo constatar", según informaron desde el Ayuntamiento.

"En el marco de dicha reunión, y tras una visita al centro médico ubicado en la calle La Sardinera, la consejera autonómica anunció el objetivo de la Consejería que preside de crear una nueva Zona Básica de Salud (ZBS) para el municipio y, de esta forma, independizar el consultorio de La Esperanza de la ZBS San Benito-Geneto, a la que pertenece en la actualidad", recoge la nota de prensa remitida ayer por el Consistorio. "Con ello se lograría edificar no ya un consultorio local, sino un centro de salud en el que poder proporcionar una atención sanitaria más especializada en el ámbito de la atención primaria", añade el texto.

Ahora mismo, La Esperanza cuenta con un consultorio local de 1988. Allí, la político socialista pudo ver que carece de accesibilidad universal (no dispone de ascensor) y de unas "dependencias adecuadas" para atender a una población de alrededor de 5.000 personas, con una "gran presencia de humedades y falta de espacio", entre otras deficiencias, enumeró el Ayuntamiento.

Escolástico Gil agradeció la visita "por sorpresa" de la consejera, lamentó la "lentitud" de la Administración y recordó que el borrador del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Canarias 2019-2024, elaborado por el anterior responsable de Sanidad, José Manuel Baltar, contemplaba una partida de 500.000 euros para la construcción del nuevo edificio. Concretamente, la ubicación de ese centro estaría en una parcela de titularidad municipal en la calle La Sardinera -la misma que alberga el consultorio actual-, y también fue visitada por la consejera.

"La consejera regional pudo conversar con parte del equipo médico y con algunos pacientes durante la visita al centro, a la que, además, acudió la primera teniente de alcalde, Sara Cabello, y la concejala de Sanidad, Fátima Gutiérrez", indica la nota, que añade: "Tras comprobar el mal estado general del centro, Teresa Cruz Oval expuso que es de imperiosa necesidad mejorar las condiciones en las que se presta la atención sanitaria en este núcleo de El Rosario, y trabajaremos en ello".

Antes de alcanzar este entendimiento, Escolástico Gil llegó a anunciar que llevaría al Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) una queja formal contra Teresa Cruz, por "deslealtad institucional". Aquello seguía a un pleno en el que se trató la necesidad de un nuevo centro de salud y en el que desde el gobierno local lamentaron que Sanidad no los había atendido. En ese escenario, el líder del Partido Socialista (PSOE) de El Rosario, José Antonio Estévez, fue el que anunció que se podrían reunir con la consejera el 23 de diciembre, lo que al final no se produjo. "Nunca me habían mandado un recado con un medianero para darme una cita; me parece una falta de respeto institucional muy grave por parte de la actual consejera de Sanidad, con el gobierno de este Ayuntamiento y con los vecinos", criticó el regidor local en aquel entonces.

"Por fin el señor Alcalde, ya tiene la foto con nuestra compañera y consejera de Sanidad, Teresa Cruz", escribió este miércoles en las redes sociales Estévez, que también es edil de El Rosario. "Como se puede ver, el Gobierno de Canarias no es tan malo como lo pintan en los plenos y tiene como prioridad la mejora de los servicios a todos los canarios", sostuvo. "Lo que fue una declaración de intenciones por mi parte se convirtió -o, mejor dicho, lo transformó el grupo de gobierno- en un conflicto institucional, porque realmente no buscaban el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en el pleno municipal", manifestó.

José Antonio Estévez quiso recordar que todos los concejales velan "por el bien de los vecinos". Y prosiguió: "Buscamos soluciones a los problemas y no pataletas de niños pequeños, como ha demostrado el señor alcalde. Cuando hay predisposición para las cosas, se hace y punto, sin tener que sacar foto alguna".

Según el socialista, "ahora toca esperar el fruto de esa reunión". "Recuerden: 21 de enero de 2020, el día en que un alcalde limó asperezas por un problema que nunca existió. ¿Tiene usted claro ahora por qué no tenemos aún el centro de salud nuevo? Ha tenido cuatro años para desbloquear la situación con el anterior consejero", planteó, antes de lamentar que "ahora le pide a la Consejería de Sanidad que haga milagros".