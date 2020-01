"Necesitamos ponernos al día en conexiones aéreas y en la oferta de ocio"

¿Cuáles son los objetivos de Tenerife en Fitur?

Fundamentalmente la conectividad. Hemos hecho un trabajo importantísimo, que nos ha permitido tener una base nueva de Jet2 en Tenerife Sur. Eso significa mayores oportunidades de conectar la Isla con el resto del continente y también puestos de trabajo. Hemos conseguido que compañías aéreas como Vueling pusieran un nuevo avión en Tenerife Norte. Pero esto no es suficiente. Por lo tanto, vamos a trabajar en la búsqueda de conectividad con más compañías aéreas. Otro de nuestros objetivos es trabajar de la mano con Seggitur con la intención de hacer de Tenerife una isla inteligente, aplicando la innovación y la tecnología para hacer más agradable y enriquecedora la visita del turista.

¿Cómo valora los datos turísticos de la Isla en el último año?

Hemos superado en el 2019 el número de visitantes del año anterior. Por eso, necesitamos ponerlos al día en conexiones aéreas y en oferta turística. Tenerife necesita no solo poner en valor las ofertas de ocio que tiene que son muy buenas sino además incrementarlas. Tenemos que ser un lugar en el que el visitante no solo desea pasar unos días porque haya sol y playa, sino también porque hay actividades que puede realizar aquí que no podría hacer en otro lugar. Todo esto bajo el paraguas, como no puede ser de otra manera, de la sostenibilidad. Es un camino en el que estamos trabajando también desde el Cabildo y en el que probablemente en los próximos tiempos podamos avanzar.

¿Tenerife necesita rejuvenecer a sus turistas?

Cuando hablamos de oferta de ocio, el objetivo es añadir atractivo para ganar clientes. Clientes con una edad media inferior a la que ahora mismo tenemos. Tenerife es un destino que consigue fidelizar al visitante y tenemos un alto grado de turistas que vienen dos o más veces, pero su franja de edad va creciendo y supera ya los 40 y tantos años. Necesitamos personas en la veintena o treintena que escojan como opción venir a Tenerife por las ofertas de ocio que somos capaces de plantear. No va a ser fácil, tenemos dificultades de convivencia en muchos espacios entre el uso turístico y residencial y también en las autorizaciones que se dan a determinadas actividades que estén cercanas a la costa.

¿Cómo van a enfrentarse esas dificultades?

Tendremos que sentarnos y hacer una reflexión para ver por dónde podemos trabajar. Hay normativas que nos afectan, que tienen que ver con leyes de ámbito nacional. En este caso, la normativa que tiene que ver con los ruidos es muy estricta y desde luego entiendo la necesidad del respeto a los ciudadanos que no quieren soportar molestias, pero no es menos cierto que es complicado tener que cerrar cualquier actividad de tipo musical o festivo antes de las 12 de la noche. A lo mejor en Finlandia se podría entender, pero cuando alguien visita Canarias probablemente lo que quieren es estar más tiempo. Conciliar el respecto a los ciudadanos que residen en las zonas turísticas con la actividad de ocio es un problema complejo, pero la cuestión no es mirar a otro lado sino intentar abordarlo.

¿Cómo está ahora mismo el mercado peninsular en la Isla?

El mercado peninsular ha venido sufriendo mucho la crisis económica. También es un mercado en el que tenemos que trabajar con la gente joven, porque nos mira como un destino para personas maduras. También tenemos que facilitar la conectividad y cuestionarnos definitivamente lo que está pasando con las tarifas aéreas. Yo creo que aunque las compañías insistan en que esto es normal por la oferta y la demanda, algunos creemos que aquí hay otros factores que están influyendo. Entre todos tenemos que hacer una nueva lectura de este asunto, porque la rebaja del 75% no está ampliando todo lo que quisiéramos las posibilidades de viajar de los residentes canarios y sí que está impidiendo mucho que cualquier peninsular o canario no residente pueda conectarse con Tenerife.

El brexit podría hacer tambalear otro de los mercados turísticos más importantes para Tenerife. ¿Cómo se le puede hacer frente?

Estamos trabajando en potenciar la promoción en el Reino Unido. Según la información que nos llega, los británicos no piensan dejar de venir a Tenerife por el brexit. Por lo tanto, lo que a nosotros nos preocupa es facilitarles los trámites. También en qué situación quedará la libra, se ha revalorizado, eso es bueno porque nos hace ser muy atractivos como destino. Yo veo con relativo optimismo la situación, otra cosa es lo que ocurrirá en la economía británica cuando esté fuera de la Unión Europea.