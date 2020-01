Empresas de coches de alquiler de Tenerife reclaman endurecer la lucha contra el intrusismo

La Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca) reclama a las administraciones públicas un endurecimiento de las medidas para luchar contra el intrusismo en el sector. El presidente del colectivo, Juan Antonio Jiménez, denuncia que se trata de uno de los grandes problemas que existen para este negocio en la Isla, que actualmente también se ve amenazado por las incertidumbres del sector turístico.

Jiménez explica que principalmente existen dos tipos de intrusismo que afecta al sector. "El primero es que no dejan de proliferar ofertas en las que se ofrece el alquiler de una casa rural o vivienda vacacional al que se añade un vehículo para moverse por la Isla", señala. A eso se unen los particulares que también ofrecen su propio coche y afirma que también tienen que comenzar a lidiar con plataformas a través de las que los propietarios pueden arrendar su vehículo para que sea usado durante el tiempo en el que ellos no lo estén utilizando. "Son situaciones que no son nuevas en la Isla, pero a las que tampoco se les está poniendo solución", critica.

Además, Jiménez afirma que el sector también está sufriendo una competencia desleal en la parcela de negocio referida al alquiler de vehículos con conductor. "No ha cesado la presencia de vehículos privados que hacen traslados en la Isla, sobre todo en trayectos que salen desde los aeropuertos, principalmente el del Sur", explica.

Los profesionales del sector llevan tiempo dando la voz de alarma ante esta problemática que no solo les supone a ellos pérdidas económicas sino que también puede poner en riesgo a los turistas y visitantes que opten por esta opción para sus traslados. "Creo que la mayoría lo hace por desconocimiento, porque quizá es habitual en sus países de origen", señala Jiménez. Sin embargo, en caso de accidente "desconozco si el seguro lo cubriría", pone como ejemplo de los riesgos que pueden asumir.

Aunque las administraciones han reforzado la vigilancia en estos puntos conflictivos, el representante del sector afirma que no es suficiente. "La inspección cuando los detecta les pone una sanción, pero como muchos de los conductores son extranjeros no comunitarios esto se queda en nada", asegura.

Por eso, la asociación reclama un endurecimiento de las medidas y solicitan que además de la sanción, los agentes puedan inmovilizar el vehículo. "Así consideramos que cuando les ocurra un par de veces dejarán de hacerlo", insiste.

Esta propuesta fue la que trasladó al vicepresidente y consejero insular de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, durante la reunión que mantuvieron recientemente para abordar los cambios que son necesario hacer en Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Estas propuestas serán trasladadas después al Gobierno de Canarias, que ha solicitado colaboración a las instituciones insulares para recabar las propuestas de todo el sector.

El encuentro sirvió para abordar la necesaria agilización de trámites administrativos, que según Jiménez suponen muchas trabas para la puesta en marcha de estas empresas. Además, también se puso en común la necesidad de trabajar para reducir la huella de carbono, algo con lo que el sector "está absolutamente comprometido".