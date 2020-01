"No meteré dinero en los bancos cuando hay necesidades"

¿Es un reto ser el único alcalde del PP en la comarca?

No dejamos de representar a una siglas y a un partido, pero cuando te pones a trabajar lo único que piensas es mejorar tu municipio y la vida de los vecinos de Santiago del Teide.

¿Percibe a este Sur menos reivindicativo que el de antes de junio de 2019?

Sí. Llevamos solo seis meses del mandato y estamos todos con nuevos equipos y dejando que Cabildo y Gobierno canario sienten sus bases, pero ha pasado el tiempo prudencial para que esas administraciones aprueben sus presupuestos y toca analizar qué destinan al Sur y a las obras pendientes. Es a partir de ahora cuando tenemos que empezara exigir el cumplimiento de las promesas que siempre se han planteado.

¿Responden el Gobierno de Canarias y el Cabildo a las necesidades de la comarca?

El mandato comenzó a mitad de año y con un presupuesto heredado. Ahora hay que estudiar las propuestas y fichas financieras que contemplan para el Sur. A partir de ahí hay que ser exigentes y reivindicativos. En el regional he visto que se contempla el cuarto carril del anillo insular entre Santiago del Teide y Adeje y otras cuestiones.

¿Es este el mandato del turismo en Santiago del Teide?

Es la industria principal del municipio y el que genera economía, empleo y bienestar. Santiago del Teide no vive del sector primario, por lo que la apuesta clara es el turismo.

¿Se verá en el Plan General que ya está licitando?

Queremos un municipio sostenible, que avance en explotar los recursos naturales que tenemos, pero la línea estará enfocada hacia la industria turística. Tenemos alternativas en el sector primario, pero la propuesta será crecer en turismo hacia arriba, con cinco estrellas, introducir algo del producto golf con campos más pequeños, soluciones para la situación alegal de algunas zonas y sentar las bases del cambio de modelo socioeconómico. Todo con la vista puesta en el tramo norte del anillo insular, cuya finalización motivará cambios importantes, sobre todo en el casco. El Plan General debe aportar soluciones a ese desarrollo que se avecina.

SDT gastro lovers y Un acantilado de sabores son dos claras apuestas por el turismo gastronómico.

El turista quiere vivir una experiencia que acaba en una buena comida. De ahí la apuesta que hacemos por la gastronomía como un producto más. En nuestros 52 kilómetros cuadrados y tres de costa concentramos a seis grandes cocineros con premios relevantes como Estrella Michelín y Repsol y distinciones a nuestros quesos. Sumamos productos de excelencia que no tiene nadie. Es un municipio en el que se pueden vivir experiencias gastronómicas que hace que Santiago del Teide se convierta en referente regional y nacional como un destino para repetir. De hecho, el mercado interior responde a esa premisa hasta el punto que viene aquí a disfrutar una experiencia gastronómica de fin de semana, con lo que se genera dinamismo económico.

¿Qué le queda para Fitur?

Volvemos al origen. Santiago del Teide es diferente por naturaleza, desde nuestro acuario natural que es nuestra costa hasta el ecoturismo de la medianía y la zona alta. La oferta integra a todo el municipio y en Fitur tendrá nuestro material promocional.

Con un 5,6% de paro tras cinco años de gobierno, ¿considera que el empleo es lo más relevante en el haber de su gestión?

Son muchos datos positivos los que estamos recibiendo y caminamos hacia el pleno empleo. Cuando llegué a la Alcaldía el principal problema del vecino era encontrar trabajo. Desarrollamos una política de sinergias que nos está dando buenos resultados. No nos equivocamos y seguimos trabajando para mejorar resultados. Hay un hecho, y es que Santiago del Teide es el municipio de Tenerife donde más creció la población con edad inferior a 65 años. Eso quiere decir que la gente encuentra oportunidades aquí y quiere vivir aquí.

¿Con problemas de vivienda?

Los mismos que en toda la Isla. Hemos cedido al Gobierno de Canarias suelo para construir 17 viviendas sociales en Arguayo con el compromiso de que la construcción comenzará en el último trimestre del año. A eso sumamos más suelo dispuesto ya para cederlo a la Comunidad Autónoma o al Cabildo para seguir en esa línea.

Volviendo al empleo, ¿qué papel tiene en ese dato la colaboración público-privada?

Fundamental. El Ayuntamiento no crea empleo, genera las oportunidades y herramientas para que el empresario genere trabajo. De ahí el cheque emprendedor, ayuda para renovar los comercios y una batería de aportaciones a las pymes que se complementa con el trabajo codo a codo con el sector hotelero, ofertando una formación contextualizada que prepara al vecino ajustada a la demanda real del mercado.

¿Cuáles son las futuras inversiones en infraestructura turística pactadas con el Cabildo?

Seguimos trabajando en el espacio público turístico con el Cabildo. Tenemos los proyectos con nombres y apellidos para empezar las obras. Los Gigantes y playa de La Arena son los dos puntos esenciales en esta materia.

Afronta este fin de década con un presupuesto consolidado de algo más de 15,1 millones. Por cierto, apoyado por CC.

Es de agradecer el gesto. Hay buena sintonía en los grupos políticos haciendo que la crispación sea innecesaria. Las propuestas acertadas son aceptadas por ambas partes. Han entendido que este es un presupuesto justo no solo en lo social, sino en formación, educación, inversión y reducción en gasto corriente. Es un documento equilibrado.

Casi el 7,6% (1.150.000 euros) para inversión y siendo el municipio canario que más invierte en la relación gasto-población...

Y casi 900.000 euros del Fondo Canario de Inversión que añadimos a esa cifra, por lo que estaremos en casi 2,2 millones. Y bajando casi un 3% la presión fiscal.

¿Cuántas licitaciones ha hecho en este medio año?

Llevamos ya una docena de mesas para adjudicar. Es fruto de esa sinergia del mandato anterior, pero seguimos trabajando a toda máquina. No vamos a parar.

Y seis años consecutivos de buena salud financiera. Parece que la economía la tiene usted controlada.

Es esencial para ejecutar los proyectos que necesita Santiago del Teide.

¿Partidario de adaptar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera?

Cada Ayuntamiento es un mundo. Santiago del Teide está entre los 50 mejores de España en salud financiera. No es lo mismo que no nos permitan gastar en esa circunstancia que se lo apliquen a los que sí tienen deuda. No debemos ni a bancos ni a proveedores, estamos con dinero en las cuentas y hacemos inversiones. Lo que he hecho es incumplir la Regla de Gasto porque lo que no haré es meter dinero en los bancos cuando el municipio tiene necesidades que resolver.

Lo que se le resiste es el emisario submarino.

Sí. No hemos dejado de trabajar durante más de un año pero ya está resuelto ese problema. Pero hemos ido mucho más allá renovando las estaciones de bombeo y puesto en orden del saneamiento, eliminando los vertidos incontrolados al mar y situaciones heredadas las tenemos en vías de solución. Queremos ordenar este sistema y a la espera de la licitación de la depuradora comarcal, en febrero. Con eso, dejaremos de hablar de los vertidos al mar.

¿Cuánto lleva invertido en resolver el problema de saneamiento y vertidos?

En conjunto, entre cuatro y cinco millones. Había situaciones muy complicadas y de muy difícil solución.

Pasan los años y siguen los mismos problemas. ¿El Sur sigue durmiendo o al Sur le están tomando el pelo?

Somos conscientes del cambio político. El presidente del Cabildo llega de una Alcaldía a una administración mayor, más difícil y complicada, pero estamos a la espera de que empiecen a trabajar y podamos ver sus políticas. Después de seis meses, es el momento de empezar a ver cuál será ese trabajo. Hay sintonía con el Cabildo y el Gobierno canario y las expectativas son buenas. Toca analizar los presupuestos y empezar a ya a ser exigentes con las administraciones supramunicipales.