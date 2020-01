La Victoria pagará 400.000 euros por el edificio de la futura escuela infantil

El Pleno del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo aprobó este lunes el pago de los 400.000 euros que garantizarán que el edificio de la futura escuela infantil, en el barrio de Santo Domingo, será cien por cien municipal.

El alcalde del municipio norteño, Juan Antonio García Abreu (PSOE), explicó ayer a EL DÍA que esta decisión del pleno, que se concretará en breve ante notario, permite poner fin a un proceso que "se inició en 1987 con la colocación de la primera piedra del inmueble".

"No es formalmente una adquisición, ya que existía un convenio entre este ayuntamiento y una entidad privada que el consistorio no cumplió en el plazo de 15 años que se había acordado. La realidad es que desde el año 2017, el Ayuntamiento de La Victoria pudo perder, sin recibir ninguna compensación, toda la edificación, ya que no se concluyó la planta de la guardería y eso habilitaba a los otros propietarios -la Asociación Escuela Infantil Sagrado Corazón- a solicitar la propiedad de todo lo edificado", destaca.

"El acuerdo que hemos alcanzado ahora, tras unas largas negociaciones, pasa por pagar 400.000 euros por la renuncia a ese derecho de reversión, incluido en el convenio, lo que garantiza que esa edificación será cien por cien municipal en el futuro", explica Abreu.

Una vez cerrado este capítulo, al Ayuntamiento de La Victoria le quedará "mucho por hacer", según reconoce el alcalde socialista, ya que será necesario "levantar y reparar toda la plaza de Santo Domingo, así como concluir la escuela infantil y superar las barreras normativas que no la consideran un servicio esencial para un ayuntamiento".

Este edificio alberga en la actualidad la plaza y el centro cultural del barrio de Santo Domingo y un depósito municipal. Además, cuenta con las obras parcialmente ejecutadas de la futura escuela infantil.

La guardería es uno de los proyectos más largamente esperados por los vecinos de La Victoria, puesto que la primera piedra de la que debía convertirse en guardería comarcal se colocó hace ya 33 años.