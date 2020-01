Víctor Jorge García González: "Doblaremos los millones por el canon de parques eólicos"

Responsable no solo de Hacienda, sino de Economía, Desarrollo Local y Económico, Contratación y Turismo, este joven graduado en Periodismo, asesor de 'marketing' digital y 'social media manager' forma parte de Primero Arico (una formación política municipal) y opta por mirar hacia adelante después de vivir en primera persona una moción de censura motivada por problemas que están resueltos mes y medio después, dice.

Víctor García es responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Arico desde el inicio del mandato, tanto en el pacto con el PSOE como en el tripartito actual que forma su partido, Primero Arico, junto a Coalición Canaria y el Partido Popular. Se muestra convencido de que el actual será un año "muy importante" presupuestaria y políticamente para el municipio porque "hicimos la tarea de forma rápida y con mucho esfuerzo"

Alude al pago de más de millón y medio de euros en facturas a proveedores antes de terminar el año, ¿no?

Sí. Arico está al día. Si no hubiéramos pagado esas facturas nos hubiéramos encontrado en una situación complicada. No podríamos aprobar un presupuesto expansivo sino que tendríamos que recortar, pero estoy seguro de que vamos a tener el presupuesto más importante de Arico, con la mayor inversión para atender los servicios esenciales en todos los barrios. Tenemos financiación propia para ello y recabamos el apoyo supramunicipal para algunas cuestiones, como el saneamiento.

¿Para cuándo el presupuesto y a cuánto asciende?

El propósito es aprobarlo en marzo y estamos convencidos de que se incrementará en torno al millón de euros. Estaremos rondando los ocho millones. Este Ayuntamiento tendrá más capacidad de inversión que nunca. La prioridad será solucionar los servicios básicos: carreteras, alumbrado público y la eficiencia.

¿Están gestionando los concursos para los servicios esenciales?

Mi doble condición de responsable de Hacienda y Contratación permite algo esencial, como es la coordinación. Los servicios se regularizarán y pagarán, tendremos una hoja de ruta para el mandato y dispondremos de un Plan Anual de Contratación vinculado a las necesidades reales de la gestión municipal.

Ustedes se han manifestado partidarios de mancomunar servicios. ¿Qué van a hacer para ello?

Primero Arico defiende ese sistema en lo que sea posible. Antes de las elecciones fuimos a Gran Canaria para conocer la experiencia de Agüimes, donde la Mancomunidad del Sureste es un ejemplo en la unificación de la gestión en desalación y depuración. Mancomunar sería lo ideal. Fasnia, Arico, Granadilla y San Miguel podríamos estar en esa línea y el Cabildo, también en el caso del agua.

¿Cómo se resuelve el problema de los parques eólicos?

Estamos trabajando en la revisión y actualización de las ordenanzas fiscales para que los parques eólicos paguen más. La ley nos permite duplicar los ingresos por canon, dinero que queremos para inversión. Hablamos de millones de euros por este concepto. Después está el IBI especial, que podemos pasarlo al 1,3 aumentando un 30% esa recaudación a estas empresas de energías renovables y, de paso, podríamos aplicar la bonificación de la contribución.

Hablando de recaudar, dicen que Arico es un gran plató.

De noviembre a enero hay unos 70 rodajes, desde anuncios a series. Pero tenemos que elaborar una ordenanza e implantar una tasa, porque no estamos ingresando. Con cautela, pero avanzando.

¿Hay buena relación con el Cabildo?

Tenemos que mejorar, sobre todo porque esa administración tiene que resolver temas importantes para Arico. Además de requerir que se defina sobre su posición respecto al futuro de este municipio en materia de desarrollo, en saneamiento y agua el Cabildo tiene que mojarse, al igual que el Gobierno de Canarias.

¿Su gobierno apoya el proyecto turístico de Punta de Abona?

Sí. No habrá campo de golf, la desalación y depuración forma parte expresa del mismo, se abastecerán de energía renovable, los hoteles estarán cerca de la autopista... Es un proyecto sostenible. Estamos a favor, evidentemente. Ahora corresponde pronunciarse a Gobierno canario y Cabildo.

El vertedero o Complejo Ambiental. Otro problema de Arico.

Soy moderadamente optimista sobre una renegociación de la compensación. Los 700.000 euros anuales que recibimos nos parecen insuficientes, aún siendo el 10% de nuestro presupuesto, pero eso y las obras que también aportan no bastan. Hay buena sintonía para ello, pero hay que sentarse. En esto creo que estamos toda la Corporación de acuerdo. Entiendo que hay muchos ayuntamientos que están en esta línea, pero esto es una prioridad, manteniendo nuestra solidaridad con la Isla.

En el tema de los sueldos del gobierno municipal, el PSOE ha sido muy crítico.

Este gobierno municipal cuesta menos que el anterior. El formado por PSOE y Primero Arico costaba 177.800, con siete concejales, y el de ahora, formado por Primero Arico, CC y PP cuesta 176.500, con ocho concejales. Menos dinero con más concejales, las cifras son las que son y equivalen al 2% del actual presupuesto. Han variado las cantidades que perciben los concejales, pero el coste total es menor, por mucho que se quiera interpretar otras cosas. Esa es la realidad de las cifras. Además, hay tres concejales que no cobran: dos de CC y una del PP. En todo caso, quede claro que lo aprobado tiene todos los informes preceptivos en sentido favorable.

Asegura el PSOE que ustedes priorizan los salarios a la inversión.

La moción de censura prosperó el 25 de noviembre y el pleno para la aprobación de los sueldos tuvo lugar el miércoles (día 8) de esta semana. Ese intervalo de tiempo no había documento que avalara el cobro de salario. Por tanto, este gobierno municipal no va a cobrar las cuantías correspondientes a ese mes y medio. Creo que en este caso no es la prioridad.